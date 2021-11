Agente de João Victor, do Corinthians, avisa Benfica de proposta mínima: R$ 60 milhões

João Victor, zagueiro do Corinthians, é outro nome do futebol brasileiro que se tornou alvo do Benfica no mercado da bola – Guilherme Arana, do Atlético-MG, também aparece na mira. Os portugueses se encontraram com Paulo Pitombeira, um dos responsáveis por agenciar a carreira do atleta, e conversaram sobre a sua situação no Parque São Jorge.

Os lusitanos veem o defensor de 23 anos como um nome interessante para a equipe comandada por Jorge Jesus, mas ainda não formalizaram uma proposta financeira por sua contratação.

Nas conversas com a diretoria do Benfica, o agente Paulo Pitombeira avisou que o atleta não será liberado por uma proposta inferior a 10 milhões de euros (R$ 61,95 milhões na cotação atual), mesmo que o Corinthians não tenha estabelecido um número mínimo pela liberação do jogador.

A diretoria do Timão, conforme apurado pela reportagem, aguarda uma proposta para iniciar qualquer tipo de conversa sobre uma liberação do zagueiro. A cúpula não pretende colocar preço em um jogador considerado promissor.

João Victor tem contrato com o Timão até dezembro de 2023 e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 309,45 milhões na cotação atual). O Corinthians detém 55% dos direitos econômicos do defensor, o restante pertence ao Coimbra, clube ligado ao Banco BMG.