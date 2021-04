Agente de Haaland ataca cobertura de tour para venda do norueguês: "Fake news viajam rápido"

Mino Raiola, empresário do atacante do Borussia Dortmund, chamou de mentirosos muitos dos boatos que envolvem a transferência do jovem de 20 anos

Os rumores sobre a transferência de Erling Haaland estão cada vez maiores, principalmente depois que seu pai e seu agente foram vistos na Espanha conversando com representantes de Barcelona e Real Madrid. Mesmo assim, Mino Raiola, empresário do atacante, chamou de fake news muitas das notícias que envolvem a venda do norueguês.

Haaland é tido como o principal alvo de Real Madrid, Barcelona e Manchester City para a próxima temporada, este último ganhou ainda mais força depois da confirmação de que Sergio Aguero deixará a equipe ao final da temporada.

Contudo, os rumores sobre a venda do atacante do Borussia Dortmund aumentaram ainda mais no último final de semana, quando seu empresário, Mino Raiola, e seu pai, Alf-Inge Haaland, que cuidam da carreira do jovem, foram vistos na Espanha.

Segundo as informações, a viagem teve como objetivo conversar com representantes dos gigantes espanhóis para ouvir propostas, enquanto o lado dos ingleses seria escutado mais tarde. Mesmo assim, Raiola tratou de esfriar as especulações.

“Fake news viajam rápido e para longe”, escreveu o mega empresário em uma publicação no Twitter, afirmando que muitos dos boatos que estão circulando sobre a transferência de Haaland não são verdadeiros.

Fake news travel quick and far 🚀 pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 4, 2021

Cabe destacar que há pouco tempo, o agente também afirmou que o norueguês já estava pronto para jogar em qualquer equipe do mundo e que a decisão de levá-lo para o Dortmund talvez tivesse sido equivocada.

"Haaland está à frente de seu próprio desenvolvimento, está adiantado em sua própria programação. Talvez eu tenha sido muito cuidadoso quando disse: 'Vamos nos mudar para Dortmund, em vez de outro lugar'. Este menino pode se mudar para qualquer clube, onde quiser. Já poderia ter feito isso no ano passado", disse Raiola.

Mesmo com 20 anos de idade, Haaland é o artilheiro da Liga dos Campeões, com dez gols marcados, e já anotou 33 tentos em 32 partidas pelo Dortmund nesta temporada, por todas as competições. Com estes números e com a enorme perspectiva de evolução, o atacante continuará despertando o interesse dos principais clubes do mundo. Resta saber quando e para onde ele vai.