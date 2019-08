Agente de Gabigol: "Neste momento, ele está super feliz no Flamengo"

Junior Pedroso ressaltou foco do atacante no clube e revelou ter sido procurado por dois empresários sondando a situação do camisa 9

O casamento entre e Gabigol parece uma eterna lua de mel: o atacante é o artilheiro da equipe na temporada com 22 gols e lidera o quesito também no Campeonato Brasileiro, com 9. A sintonia é tanta que a torcida já se preocupa com a possibilidade de perder o atleta.

Gabigol pertence à e tem contrato de empréstimo até dezembro, o que torna incerto seu futuro no Flamengo. Isso porque não é de hoje que o atacante tem brilhado. Ano passado, no , ele já foi artilheiro do Brasileirão e agora segue balançando as redes pelo .

No Flamengo, comprar o atacante é prioridade, mas para isso o clube vai precisar vender outro jogador, pois não tem recursos suficientes para realizar uma operação desta magnitude hoje. Gabigol está avaliado em algo em torno de 20 milhões de euros, o que faria da negociação a maior compra da história do futebol brasileiro.



Fora o alto valor, o Flamengo vai precisar lidar com o assédio. Esta semana, por exemplo, intermediários fizeram contato com o agente do atleta para consultar a situação. A ideia seria leva-ló para o Sevilla, da Espanha, ou para o Dínamo, da Rússia, como revelado pela Goal.

"Nos procuraram dois agentes, um italiano e um espanhol, querendo entender a situação do Gabriel. Eles inclusive tinham dito que fizeram contato com a Inter. Eu apenas falei: quem não gostaria de jogar a ? Neste momento, o Gabriel está super feliz no Flamengo. É muito difícil sair agora", afirmou Junior Pedroso.

O agente, inclusive, ressaltou que não foi procurado por ninguém do clube e que o contato aconteceu apenas por meio desses dois empresários. Aos 22 anos, Gabigol vive também a expectativa de voltar à seleção brasileira. O atacante aguarda a lista de convocados do técnico Tite, no dia 16 de agosto, para a disputa dos próximos amistosos.

Flamengo, Gabigol e Inter de Milão ainda não sentaram para conversar sobre a continuidade do atleta na próxima temporada. O time rubro-negro deve enviar um representante à nas próximas semanas para entender o que a Inter deseja fazer com o atacante. O clube italiano já avisou que não pretende emprestá-lo novamente: a ideia atualmente é vendê-lo ou considerar uma "última chance" em Milão.