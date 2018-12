Agente de Cristiano Ronaldo justifica a "traição" do craque ao Real Madrid

Depois de nove temporadas, títulos, prêmios e marcas impressionantes, português se transferiu de forma surpreendente para a Juventus

A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus surpreendeu o mundo e ofuscou até mesmo uma semifinal de Copa do Mundo. Por 112 milhões de euros, o craque português deixou o Real Madrid depois de nove temporadas para se juntar ao time de Turim.

A chocante mudança, porém, foi vista como uma traição por algumas pessoas, e o empresário do gajo, Jorge Mendes revelou que nada disso aconteceu e CR7 já tinha a vontade de jogar na Juventus meses antes da transferência.

"Cristiano Ronaldo está muito feliz em Turim. Ele se sente motivado como sempre. Em janeiro, ele já tinha me dito que queria jogar na Juventus. No início, pensei que seria algo impossível, mas no final, deu certo. O primeiro encontro com a Juventus foi no duelo com o Real Madrid pelas quartas de final da Champions League. Depois ocorreram mais contatos por telefone e, pouco a pouco, a operação se tornou mais e mais concreta", contou ao Tuttosport.

"O mérito de Cristiano Ronaldo estar agora na Juventus é do presidente e dos dirigentes da Juve. As negociações duraram dois ou três meses. As relações com o presidente do Real (Florentino Pérez) estão normais e foi tudo normal. A Juventus quis Cristiano Ronaldo e o comprou. O mérito é do presidente Agnelli", concluiu.