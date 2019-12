Agente de Bruno Henrique dá recado ao Flamengo e fala em "valorização interna"

Denis Ricardo encarou como natural possível interesse de outros clubes e espera que boa temporada do atacante "renda frutos"

O melhor jogador da Copa Libertadores da América entre tantos outros prêmios individuais que faturou este ano, Bruno Henrique vive um momento mágico. Depois de recuperar o bom futebol, ele se tornou peça fundamental de um que quebrou inúmeros recordes e títulos. Fora de campo, ganhou o carinho da torcida pela conexão, declarações e, claro, gols e passes decisivos. A grande fase fez com que o camisa 27 voltasse a ser visto e até acompanhado de perto por clubes e intermediários.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, alguns empresários chineses estiveram no Rio de Janeiro para acompanhar o atacante do Flamengo. Há expectativa, inclusive, de que em janeiro alguns clubes da Ásia oficializem o interesse no jogador. Ao Jornal Lance, Denis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, confirmou contatos e encarou isso como natural.



"O interessante é que todo jogador que atinge a performance que ele atingiu esse ano realmente desperta interesse de outros clubes. Mas o Bruno tem contrato em vigor. Se caso aconteça alguma negociação, é uma situação que vai deixar todas as partes envolvidas satisfeitas. Mas esse não é o objetivo. Não estamos oferecendo para ninguém. Pela performance está despertando e quem tiver interesse que nos procure. Se for para acontecer, é natural do futebol e encaramos com profissionalismo".

O foco de Bruno Henrique está no , o Flamengo estreia na competição nesta terça-feira(17), diante do Al Hilal, em Doha, no Qatar. O torneio, é mais uma oportunidade do jogador ser visto. Pelo grande ano que fez, Bruno Henrique se valorizou e a consequência disso deve ser também interna, como ressaltou Denis Ricardo na mesma entrevista.

"Esse nível que ele atingiu despertou interesse de outros clubes e a valorização interna. Essa conversa tem sido feita e bem conduzida. Esperamos que tudo se resolva da melhor forma. Mas o principal objetivo é terminar a temporada bem, e que as consequências das boas atuações dele possam render frutos".

Recentemente, o camisa 27 afirmou que se fosse possível assinaria um contrato vitalício com o Flamengo.

"Um contrato vitalício se dependesse de mim, o Flamengo é um time exepcional, com uma estrutura muito grande, tenho um carinho pelo Flamengo. Então, por mim, eu faria um contrato vitalício".

Bruno Henrique:



“Por mim eu faria um contrato vitalício com o #Flamengo” pic.twitter.com/BLbbcx83qp — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 9, 2019

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em janeiro deste ano, o desembolsou 23 milhões de reais para tirá-lo do . Atualmente, o camisa 27 não está entre os cinco maiores salários do elenco.