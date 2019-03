Agente de Bale ataca torcedores do Real que o vaiaram: "São uma desgraça"

Jonathan Barnett descartou que o jogador possa deixar o clube na próxima janelas de transferências

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, descartou uma transferência na próxima janela de negociações, mas criticou o tratamento que seu cliente tem recebido dos torcedores do Real Madrid.

Apesar de ter conquistado títulos com os Merengues, Bale continua a ouvir vaias e críticas em Madrid. Em seis anos no Santiago Bernabéu, o jogador sofreu com problemas físicos, mas também vive alternando momentos de alta e baixa no clube.

Em entrevista à Sky Sports, Barnett ressaltou a importância de Bale ao Madrid nos últimos anos. "Essa geração de torcedores do Real Madrid vai falar dos gols de Bale por muitos anos. Francamente, deveriam ter vergonha de si mesmos", disse.

"Bale merece o maior respeito. O modo como os torcedores têm o tratado não é nada menos que uma desgraça", concluiu.

Bale se prepara junto com o elenco do Real Madrid para o jogo de volta contra o Ajax, no Santiago Bernabéu, pelas oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, os Merengues venceram por 2 a 1 e têm a vantagem do empate.