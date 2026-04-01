Agente confirma: Arsenal é o favorito para contratar atacante por 60 a 70 milhões de euros

Mais cedo hoje, Florian Plettenberg, da Sky Sport, escreveu que o Arsenal está interessado em Christian Kofane. O agente do jovem talento (19) do Bayer Leverkusen confirmou agora as notícias vindas da Alemanha e acredita que os Gunners têm as melhores chances de contratar seu cliente da Bundesliga após esta temporada.

O Arsenal ficou recentemente muito impressionado com Kofane nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Leverkusen. Embora o jogador, que já disputou seis partidas pela seleção camaronense, não tenha marcado gols na dupla de jogos perdida (1 a 1, 2 a 0), ele deixou uma impressão duradoura.

O Leverkusen contratou Kofane no verão passado por uma quantia modesta de cerca de cinco milhões de euros do Albacete, da segunda divisão espanhola. Kofane não teve muitos minutos de jogo inicialmente sob o comando do técnico Erik ten Hag, mas subiu na hierarquia pouco depois da demissão do técnico de Haaksbergen.

Kofane entra em campo em quase todas as partidas pelo Werkself, onde atualmente é titular na maioria das vezes. Até o momento, ele soma 7 gols e 8 assistências em 39 partidas pelo Leverkusen, clube com o qual tem contrato até meados de 2029.

Além do Arsenal, há outros grandes clubes ingleses interessados em Kofane, que também é acompanhado de perto pelo Real Madrid. Segundo Plettenberg, o Leverkusen pede entre 60 e 70 milhões de euros pelo atacante, e a diretoria já está em contato com o agente de Kofane sobre uma transferência.

Esse agente, Eric Depolo, confirmou agora ao Daily Arsenal que seu cliente está despertando interesse no norte de Londres. “Sim, o interesse do Arsenal é sincero. O técnico (Mikel Arteta, red.) está muito encantado com ele.”

Depolo também revela imediatamente quais outros clubes estão de olho em Kofane: Chelsea, Newcastle United, Everton, Brentford, FC Barcelona e Bayern de Munique. No entanto, Depolo acredita que o Arsenal está na “pole position”.

“Acho que ainda é cedo para dizer alguma coisa, mas, considerando que o jogador fala espanhol, assim como Mikel Arteta, e que William Saliba é originário de Camarões, eu diria que o Arsenal tem as melhores chances.”

“Sim, há contato entre mim e o Arsenal. Mas o foco deles agora é ganhar o campeonato – a partir daí, tudo vai se desenrolar. Ele é um jogador que vale 100 milhões de euros. Com Kofane, o Arsenal terá um atacante de ponta nos próximos 10 anos.”

“Nunca recebi tantas ligações sobre o Kofane como agora. Ele é atualmente o melhor atacante sub-21 da Europa e o mais completo. É rápido, tem grande habilidade técnica, defende muito bem e é forte no jogo aéreo. É muito difícil encontrar todas essas qualidades em um único atacante”, afirma Depolo, que, por fim, confirma que o Arsenal está preparando uma oferta oficial para o próximo verão.