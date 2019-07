Agente coloca Neuer no mercado e vê times da Premier League melhores que Bayern

Lothar Matthäus critica Neuer e diz que fala do empresário foi combinada com o goleiro

Manuel Neuer pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do de Munique. Seu agente falou ao Suddeutsche Zeitung e apontou que o time alemão não está no mesmo nível de antes e destacou o nível que a Premier League está atualmente. As falas de Thomas Kroth, empresário de Neuer, definitivamente o colocam no mercado.

"Ele não quer se aposentar em 2021. Agora ele está na fase que precisa decidir: como as coisas vão andar no futuro? Assinar uma extensão de contrato e terminar sua carreira no Bayern é claramente a mais óbvia opção, mas não é a única", falou Kroth, que completou fazendo uma comparação da equipe da Bavária com os clubes da .

"Manuel é orientado pelo sucesso. Minha impressão é que a distância para os quatro principais times da Inglaterra já é grande e o Bayern não tem um elenco tão competitivo ou pronto para proteger o gol de Manuel tão bem. Quando ele perceber que o Bayern está respondendo, aí ele provavelmente vai voltar à boa fase", disse o agente.

As falas do agente de Neuer não repercutiram bem e encontraram oposição forte do ex-jogador do clube, Lothar Matthäus, que afirmou que essas falas são fruto do próprio jogador.

"O comportamento de Manuel é completamente inaceitável. Como capitão do Bayern ele deveria falar com o clube se ele tem algum problema com relação a assinatura. As portas da direção estão sempre abertas. Eu conheço o seu agente, ele normalmente não aparece em público por vontade própria. Manuel combinou com ele. Meus representantes nunca poderiam se expressar dessa forma sem meu consentimento", falou Matthäus.