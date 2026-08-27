Agência de Fair Play Financeiro investiga venda da SAF do Vasco para enteado de Leila Pereira

A venda da SAF do Vasco para Marcos Lamacchia entrou na mira da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf). O órgão abriu uma investigação para apurar se existe conflito de interesses na negociação, já que o empresário é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A proximidade entre os dois clubes levantou dúvidas sobre o cumprimento das regras do futebol brasileiro.

Enquanto a investigação aberta formalmente na quarta-feira (26) acontece, a Anresf determinou restrições nas relações entre Vasco e Palmeiras, além de impedir determinadas operações entre o clube carioca e empresas ligadas à Crefisa. A medida é preventiva e não significa que a agência tenha concluído que houve irregularidade na venda.

Marcos Lamacchia é filho de José Roberto Lamacchia, fundador da Crefisa e marido de Leila Pereira. O empresário pretende assumir o controle da SAF vascaína a partir de sua empresa investidora Almirante Participações, o que chamou atenção justamente pela ligação com a presidente palmeirense. A preocupação é saber se, mesmo sem Leila ou José Roberto aparecerem diretamente como donos do Vasco, existe algum tipo de influência do mesmo grupo sobre as duas equipes.

Segundo o artigo 86 do regulamento da Anresf, há a proibição de que “qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha, direta ou indiretamente, controle ou influência significativa sobre mais de um clube”. A ideia é evitar que interesses comuns prejudiquem a competição, e é justamente nesse ponto que a Anresf pretende se aprofundar antes de dar um aval definitivo para a operação.

Em julho, o Flamengo já havia alertado para o possível conflito de interesses. O clube carioca enviou um pedido à Anresf para que a negociação fosse analisada, argumentando que a relação de Lamacchia com Leila poderia contrariar as regras do futebol brasileiro. O pedido de veto do Rubro-Negro e as críticas do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, são parte do motivo do atrito recente entre ele e Pedrinho, presidente do Vasco.

No último domingo (23), Palmeiras e Vasco se enfrentaram no Nubank Park, pela 24ª rodada do Brasileirão de 2026. Antes da bola rolar, Marcos Lamacchia e Leila Pereira posaram juntos para uma foto, cada um segurando a camisa de um dos clubes. A imagem aumentou o debate sobre a proximidade entre os dois lados e, dias depois, uma investigação formal foi criada. Agora, a Anresf terá de definir se essa relação representa, de fato, um conflito com as regras de controle dos clubes.