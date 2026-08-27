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Leila Pereira Palmeiras Vasco 2026Reprodução/Canal Atenção Vascaínos
Joaquim Lira Viana

Agência de Fair Play Financeiro investiga venda da SAF do Vasco para enteado de Leila Pereira

Vasco
Palmeiras
Brasileirão

Negócio com Marcos Lamacchia entrou na mira da Anresf por possível conflito de interesses com o Palmeiras

A venda da SAF do Vasco para Marcos Lamacchia entrou na mira da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf). O órgão abriu uma investigação para apurar se existe conflito de interesses na negociação, já que o empresário é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A proximidade entre os dois clubes levantou dúvidas sobre o cumprimento das regras do futebol brasileiro.

Enquanto a investigação aberta formalmente na quarta-feira (26) acontece, a Anresf determinou restrições nas relações entre Vasco e Palmeiras, além de impedir determinadas operações entre o clube carioca e empresas ligadas à Crefisa. A medida é preventiva e não significa que a agência tenha concluído que houve irregularidade na venda.

Marcos Lamacchia é filho de José Roberto Lamacchia, fundador da Crefisa e marido de Leila Pereira. O empresário pretende assumir o controle da SAF vascaína a partir de sua empresa investidora Almirante Participações, o que chamou atenção justamente pela ligação com a presidente palmeirense. A preocupação é saber se, mesmo sem Leila ou José Roberto aparecerem diretamente como donos do Vasco, existe algum tipo de influência do mesmo grupo sobre as duas equipes.

Segundo o artigo 86 do regulamento da Anresf, há a proibição de que “qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha, direta ou indiretamente, controle ou influência significativa sobre mais de um clube”. A ideia é evitar que interesses comuns prejudiquem a competição, e é justamente nesse ponto que a Anresf pretende se aprofundar antes de dar um aval definitivo para a operação.

Em julho, o Flamengo já havia alertado para o possível conflito de interesses. O clube carioca enviou um pedido à Anresf para que a negociação fosse analisada, argumentando que a relação de Lamacchia com Leila poderia contrariar as regras do futebol brasileiro. O pedido de veto do Rubro-Negro e as críticas do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, são parte do motivo do atrito recente entre ele e Pedrinho, presidente do Vasco.

No último domingo (23), Palmeiras e Vasco se enfrentaram no Nubank Park, pela 24ª rodada do Brasileirão de 2026. Antes da bola rolar, Marcos Lamacchia e Leila Pereira posaram juntos para uma foto, cada um segurando a camisa de um dos clubes. A imagem aumentou o debate sobre a proximidade entre os dois lados e, dias depois, uma investigação formal foi criada. Agora, a Anresf terá de definir se essa relação representa, de fato, um conflito com as regras de controle dos clubes.

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