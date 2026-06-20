África do Sul x República da Coreia – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - A Monterrey Stadium

A partida entre África do Sul e República da Coreia terá início no dia 25 de junho de 2026, às 21h (horário da costa leste dos EUA).

Contexto da partida e destaques da primeira rodada

A campanha da África do Sul começou de forma desastrosa, com uma derrota por 2 a 0 para o México, partida em que a equipe também sofreu duas expulsões. A seleção se recuperou na segunda rodada com um empate em 1 a 1 contra a República Tcheca, tirando Lyle Foster do time titular. Oswin Appollis foi destaque contra os tchecos e deve manter sua vaga, mas o metronomo do meio-campo, Teboho Mokoena, está suspenso após acumular cartões. Isso é um golpe para o técnico Hugo Broos. A equação para a Bafana é simples: vencer a Coreia do Sul na quinta-feira, 25 de junho, e se classificar para as oitavas de final. Se perder ou empatar, sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 chegará ao fim.

A Coreia do Sul chega a esse confronto sabendo que precisa de pelo menos um empate para garantir a classificação para a próxima fase, após a derrota por 1 a 0 para o México. Devemos ter um jogo emocionante pela frente.

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Principais jogadores e técnico da África do Sul

Tudo passa pelo metronomo do meio-campo do Mamelodi Sundowns, Teboho Mokoena. Sua ausência contra a Coreia do Sul será sentida, então o técnico Hugo Broos provavelmente convocará Yaya Sithole de volta, depois que ele cumpriu sua suspensão contra os tchecos.

O zagueiro Mbekezeli Mbokazi, que joga nos EUA, tem apenas 20 anos, mas já é apontado como futuro capitão da Bafana. O atacante do Burnley, Lyle Foster, comandará o ataque com sua pressão incansável, suas investidas pelas laterais e sua inteligência nas jogadas combinadas, embora tenha ficado de fora no empate em 1 a 1 contra os tchecos, em favor do trabalho incansável de Oswin Appollis. Tem havido uma grande pressão para que Relebohile Mofokeng, de 21 anos, estrela do Orlando Pirates, seja titular pela seleção, mas resta saber se Broos, que não gosta de arriscar, fará isso.

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Provável escalação do Bafana

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Adams, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis.

Principais jogadores e técnico da Coreia do Sul

A seleção de 26 jogadores da Coreia do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 2026 é liderada pelo ícone de sua geração, Son Heung-min, pelo astro do Bayern de Munique, Kim Min-jae, e pelo meia-atacante do PSG, Lee Kang-in. Comandados por Hong Myung-bo, os Taeguk Warriors contam fortemente com esse núcleo de talentos que atuam na Europa para equilibrar a solidez defensiva com o ritmo ofensivo.

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Provável escalação da Coreia do Sul

Kim; Lee, Kim Lee; Kim, Hwang, Paik, Seol; Lee, Lee; Son.

Seleção da África do Sul com 26 jogadores

Goleiros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensores: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (todos do Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambos do Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Meio-campistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambos do Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Atacantes: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (todos do Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambos do Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Seleção da Coreia do Sul com 26 jogadores

Goleiros: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tóquio), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Defensores: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern de Munique), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Red Star de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Wien), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Wi-je (Jeonbuk).

Meio-campistas: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Atacantes: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Notícias das equipes e escalações

O técnico da África do Sul, Hugo Broos, ainda não confirmou a provável escalação para esta partida, e não há informações sobre lesões ou suspensões na seleção Bafana Bafana no momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico da Coreia do Sul, Myung-Bo Hong, também não confirmou lesões ou suspensões até o momento, e nenhuma escalação provável foi anunciada. Mais notícias sobre as equipes serão fornecidas assim que estiverem disponíveis antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

A África do Sul venceu uma, empatou duas e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o México na estreia na Copa do Mundo, em 11 de junho. A equipe também empatou em 0 a 0 com a Nicarágua em um amistoso em maio e empatou em 1 a 1 com o Panamá em março. Sua única vitória nessa sequência foi contra a Jamaica, quando triunfou por 1 a 0 em 6 de junho. A África do Sul marcou dois gols e sofreu três em suas últimas cinco partidas.

A Coreia do Sul chega em melhor forma, tendo vencido três das últimas cinco partidas. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre a Tchequia, após virada, em 12 de junho, e também derrotou Trinidad e Tobago por 5 a 0 em 31 de maio. Suas duas derrotas nesse período — uma por 1 a 0 para a Áustria e outra por 4 a 0 contra a Costa do Marfim — ocorreram em amistosos disputados em março. Os Guerreiros Taegeuk marcaram oito gols e sofreram seis nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre a África do Sul e a Coreia do Sul disponíveis no conjunto de dados atual. Este artigo será atualizado com informações históricas sobre os confrontos assim que estiverem disponíveis.

Classificação

No Grupo A, a Coreia do Sul ocupa atualmente a segunda posição, enquanto a África do Sul está em quarto lugar antes da rodada final de partidas.