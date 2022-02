Afogados x Náutico: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Pernambucano 2022

O Náutico visita o Afogados neste domingo (27), no estádio Vianão, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano.

O Náutico entra em campo querendo manter o bom momento no Pernambucano. Até agora, o Timbu soma 3 vitórias em 4 partidas. O Alvirrubro é a quarto colocado do estadual, com 9 pontos.

Já o Afogados tem 6 pontos no campeonato, com apenas uma vitória. A equipe mandante quer surpreender o adversário.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Felipe Conceição tem apenas uma baixa para a partida, trata-se do atacante Julio Rodrigues, que tomou um cartão vermelho na partida contra o Vera Cruz.

Vindo de eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, o Timbu agora volta suas atenções para a disputa do Campeonato Pernambucano

Fim de jogo no Tocantins. Náutico perde por 1x0.



📸 Johann Bastos pic.twitter.com/RBOwUN9u9f — Náutico (@nauticope) February 24, 2022

Sem desfalques para a partida, o Afogados vai em busca da vitória para entrar no grupo de classificação as quartas de final.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares (Luan); Djavan, Rhaldney, Richard Franco e Jean Carlos; Kieza e Leandro Carvalho (Robinho).

Possível escalação do Afogados: Jhon Jhon; Állefe, Airton Júnior, Félix e Willian Gaúcho; Rômulo, Lucas Vinícius, Victor Juffo, Breninho e Tauã; Janio.

DESFALQUES

NÁUTICO:

Julio Rodrigues - suspenso por cartão vermelho.

AFOGADOS:

sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Afogados e Náutico será transmitido ao vivo pela Premiere, na tv fechada, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.