O Beşiktaş atacou duramente o jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu em um comunicado contundente. O jornalista turco informou na noite de sexta-feira que Mohamed Salah estaria prestes a se transferir para o Beşiktaş, mas, segundo o clube, isso não tem fundamento algum.

Segundo Sabuncuoglu, um acordo está muito próximo. “Inicialmente, Salah esperava receber um salário anual de quinze milhões de euros. Por fim, ele reduziu suas exigências salariais na esperança de ainda poder jogar pelo Beşiktaş”, escreveu o jornalista turco, que, com 2,2 milhões de seguidores, é um dos maiores jornalistas de futebol da Turquia.

“Agora, portanto, chegou-se a um acordo financeiro entre ambas as partes. Ainda não há um acordo definitivo: eles ainda precisam chegar a um consenso sobre a duração do contrato e os direitos de imagem e de personalidade”, concluiu ele em sua reportagem exclusiva, sobre a qual, segundo o próprio Besiktas, nada é verdade. O clube chega a citá-lo nominalmente em um comunicado.

“As notícias que o jornalista Yağız Sabuncuoğlu compartilhou em plataformas digitais sobre as complicações nas transferências do nosso clube e as condições de transferência discutidas são pura fantasia.”

“A pessoa mencionada vem enganando abertamente o público há muito tempo, divulgando notícias que inventa atrás de sua mesa e que não têm absolutamente nada a ver com a realidade, no que diz respeito aos processos de transferência do nosso clube.”

“Conforme já indicamos anteriormente, as informações mais precisas e transparentes sobre os processos de transferência do nosso clube são compartilhadas com nossos torcedores e com o público por meio de nossos próprios canais de comunicação”, prossegue o comunicado.

“Pedimos mais uma vez, com veemência, aos nossos torcedores que não acreditem em nenhuma informação ou notícia que não tenha sido divulgada por meio de nossos canais oficiais de comunicação.”