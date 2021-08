Afastado por indisciplina, Galhardo volta aos treinos e fica a disposição no Inter

O atacante havia sido afastado após discutir com o executivo de futebol, Paulo Bracks

Após ser afastado do jogo contra o Fluminense por indisciplina, o atacante do Internacional Thiago Galhardo se apresentou normalmente nesta quarta-feira (18), no CT do Parque Gigante.

Na véspera do jogo contra o Tricolor Carioca, Galhardo acabou discutindo com o executivo de futebol Paulo Bracks e foi afastado por indisciplina.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como já havia acertado a liberação do treino de segunda-feira para resolver problemas particulares no Rio de Janeiro, e na terça foi dia de folga geral, Galhardo acabou retornando apenas nesta quarta-feira às atividades normais.

Segundo a direção do Inter, o ato de indisciplina já está superado e o atacante volta a ficar a disposição do técnico Diego Aguirre.

“O Galhardo se apresentou normalmente, junto com os demais atletas, e treinou normalmente com o grupo. Ele está liberado, como todos os jogadores. A escalação de Galhardo depende do que planeja o técnico Diego Aguirre”, destacou Emilio Papáleo, vice de futebol do Inter, em contato com a reportagem da Goal.

O próximo compromisso do Internacional será neste domingo (22), contra o Santos, na Vila Belmiro.