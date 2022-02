Cria do Flamengo, o goleiro João Fernando vive momento de incerteza dentro do clube. O jovem de 20 anos foi afastado do elenco principal e está treinando em horário oposto ao time com a equipe sub-20.

O atleta, que teve o contrato renovado em maio do ano passado, não teve qualquer problema de indisciplina e está treinando a parte por uma opção da comissão técnica.

Segundo soube a GOAL, o jogador foi avisado que a equipe de Paulo Sousa deseja trabalhar apenas com três goleiros. Em janeiro, no entanto, João Fernando recebeu uma proposta de empréstimo do Operário-PR, recusada pelo Flamengo.

Hoje, além de Hugo Souza e Diego Alves, o Flamengo conta com Matheus Cunha, que chegou ao clube em 2020 vindo do São Paulo. Ele foi titular e teve boas participações nos dois primeiros jogos do time no Campeonato Carioca, contra Portuguesa e Volta Redonda.

João Fernando, vale ressaltar, sofreu uma lesão no tornozelo no final da temporada 2021 e Matheus Cunha aproveitou a oportunidade para largar na frente em 2022.

O jovem goleiro chegou ao Flamengo com 9 anos de idade e coleciona vários títulos pela categoria de base, entre eles o Brasileirão sub-20. João também soma convocações para a seleção de base e em 2021 foi chamado por Tite para completar os treinos da seleção principal. Ele recebeu elogios de Taffarel.