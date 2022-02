'AeroPorco' do Palmeiras virou inspiração para o Chelsea no Mundial

A delegação do Palmeiras deixou o Brasil na última quarta-feira (2), com muita festa da torcida alviverde. Os torcedores do Palestra lotaram a Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, onde fica localizado o principal CT do clube. Os palmeirenses apoiaram muito os comandados de Abel Ferreira na saída para o Mundial de Clubes da Fifa, desejo da equipe neste início de 2022, em mais um AeroPorco.

Gritos de incentivo e sinalizadores marcaram o festejo em apoio ao atual bicampeão da Libertadores. Parte da torcida acompanhou o elenco em carreata até o Aeroporto de Guarulhos.

E parece que o apoio deu certo, o Verdão fez sua estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira (8). Venceu o Al Ahly, do Egito, pelo placar de 2 a 0. A equipe comandada por Abel Ferreira vai enfrentar o Al-Hilal ou o Chelsea na final da competição.

Quem se impressionou com esse apoio da torcida alviverde foi o Chelsea. O time de Londres é o grande favorito para a conquista da competição, mas tem muitos problemas para enfrentar. Uma dessas adversidades é o técnico Thomas Tuchel, que ainda está em Londres após testar positivo para Covid. Por isso, quem comandará o time na semifinal do Mundial será o assistente técnico do Chelsea, Zsolt Low.

Alguns personagens do time londrino falaram a respeito do Mundial de Clubes.

Thomas Tuchel

“É uma grande oportunidade de vencer uma taça diferente, com a qual não estamos acostumados no dia-a-dia. Por essa razão, faremos de tudo para que isso aconteça”, afirmou Tuchel.

Azpilicueta

“Nós perdemos para o Corinthians em 2012, e eu tive um sentimento diferente”. Apesar da fama dos europeus de não darem importância ao Mundial de Clubes, Azpilicueta garante estar muito motivado. Inclusive porque a derrota de 2012, segundo ele, não foi bem digerida.“Eu estou realmente motivado. Em 2012 doeu muito. Vencer o Mundial pela primeira vez para o clube é algo grande, nós temos que fazer de tudo por nós. Sabemos que será difícil. Talvez às vezes a Europa tem uma percepção diferente do que o torneio é, mas nós jogamos contra campeões de outros continentes. Temos uma grande motivação”, declarou o espanhol, afirmando que a competição é mais difícil do que parece.

Thiago Silva

“Todos os jogadores que aqui estão, junto com a comissão técnica, pensam em ganhar sempre. Não adianta vir com papinho de que vamos jogar para perder. Ninguém joga para perder. Nem no par ou ímpar gostamos de perder, imagina num Mundial de Clubes. É claro que se tratando de Brasil e Europa, eles (equipes no futebol brasileiro) dão muito mais valor, mas eu sou brasileiro e vou motivar muito os meus jogadores. Então pode ter certeza que o Chelsea vai chegar forte e preparado, e espero que possamos ter sucesso, já que no último Mundial o clube não teve sucesso diante do Corinthians. Que agora seja diferente”, disse Thiago Silva.