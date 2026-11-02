AEK Atenas x Real Madrid: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Real Madrid em boa fase enfrenta o AEK em crise

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O Real Madrid viaja à Allwyn Arena, em Atenas, para enfrentar o AEK Atenas pela Champions League. A equipe de Jose Mourinho busca manter a boa sequência em competições europeias.

O AEK Atenas tem enfrentado dificuldades na fase de grupos até agora e está perto das últimas posições da tabela da Champions League. A equipe de Marko Nikolic perdeu por 5 a 1 para o Manchester City em seu compromisso europeu mais recente e tem tido dificuldades para manter a regularidade na competição continental.

O Real Madrid, por outro lado, chega à Grécia em grande fase. Venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League e um triunfo suado por 2 a 1 sobre o Barcelona em La Liga no fim de semana.

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Mbappe tem recebido muita atenção fora de campo nesta semana após seus comentários polêmicos sobre um meme nas redes sociais, que levaram tanto o jogador quanto o clube a pedir desculpas. Em campo, porém, Mourinho espera que seu elenco mantenha o foco em conquistar mais um resultado na competição europeia.

Trent Alexander-Arnold continua com papel secundário no Bernabéu, tendo disputado apenas seis partidas em La Liga nesta temporada. O jogador da seleção inglesa é a terceira opção de Mourinho para a lateral direita e entrou apenas nos minutos finais da recente vitória no Clássico.

Com o Real Madrid na quarta posição da tabela da Champions League e o AEK Atenas afundado na zona de rebaixamento, a importância da partida é clara para os dois lados.

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