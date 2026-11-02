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AEK Atenas x Real Madrid: prévia da Champions League, com Real Madrid em busca de atropelar o fragilizado AEK Atenas

AEK Athens x Real Madrid
Liga dos Campeões
AEK Athens
Real Madrid

Embalado por seis vitórias consecutivas após golear o Racing Santander por 3 a 0, o avassalador Real Madrid de José Mourinho chega à Grécia em busca da hegemonia europeia diante de um AEK Atenas desesperado para se recuperar da desanimadora derrota por 2 a 0 no clássico contra o Panathinaikos.

AEK Atenas x Real Madrid: detalhes da partida

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Liga dos Campeões - Rodada 4
Allwyn Arena

Real Madrid em boa fase enfrenta o AEK em crise

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

O Real Madrid viaja à Allwyn Arena, em Atenas, para enfrentar o AEK Atenas pela Champions League. A equipe de Jose Mourinho busca manter a boa sequência em competições europeias.

O AEK Atenas tem enfrentado dificuldades na fase de grupos até agora e está perto das últimas posições da tabela da Champions League. A equipe de Marko Nikolic perdeu por 5 a 1 para o Manchester City em seu compromisso europeu mais recente e tem tido dificuldades para manter a regularidade na competição continental.

O Real Madrid, por outro lado, chega à Grécia em grande fase. Venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Champions League e um triunfo suado por 2 a 1 sobre o Barcelona em La Liga no fim de semana.

Leia mais: Jose Mourinho quebra o silêncio sobre polêmica de Kylian Mbappe envolvendo a China, e técnico do Real Madrid defende resposta de “grande classe”

Mbappe tem recebido muita atenção fora de campo nesta semana após seus comentários polêmicos sobre um meme nas redes sociais, que levaram tanto o jogador quanto o clube a pedir desculpas. Em campo, porém, Mourinho espera que seu elenco mantenha o foco em conquistar mais um resultado na competição europeia.

Trent Alexander-Arnold continua com papel secundário no Bernabéu, tendo disputado apenas seis partidas em La Liga nesta temporada. O jogador da seleção inglesa é a terceira opção de Mourinho para a lateral direita e entrou apenas nos minutos finais da recente vitória no Clássico.

Com o Real Madrid na quarta posição da tabela da Champions League e o AEK Atenas afundado na zona de rebaixamento, a importância da partida é clara para os dois lados.

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-ATLETICOGetty Images

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de AEK Athens x Real Madrid

4-1-3-2
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
Formação
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinK. ArriagaK. ArriagaJoão MárioJoão MárioL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenA. RuedigerA. RuedigerA. CarrerasA. CarrerasA. TchouameniA. TchouameniB. DiazB. DiazA. GulerA. GulerE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-1-3-2
AEK Athens

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

Momento das equipes

AEK

AEK - Sequência

SHK
D3-1
MCI
D5-1
PAT
V5-0
PAO
D3-1
PAO
D2-0
Gol marcado (sofrido)
8/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
17/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico de confrontos

Confrontos

AEK AthensEmpateReal Madrid
0
2
0
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
2
FJ
Liga dos Campeões
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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