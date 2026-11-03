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AEK Atenas x Real Madrid hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões

Na Liga dos Campeões, o AEK Atenas enfrenta o Real Madrid. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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AEK Atenas x Real Madrid: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Allwyn Arena

O jogo entre AEK Atenas e Real Madrid começa em 04/11/2026, às 18h45.

AEK Atenas x Real Madrid ao vivo hoje: onde assistir na TV e online?

O jogo entre AEK Atenas e Real Madrid será transmitido ao vivo pela DAZN. O link a seguir leva você diretamente à página de cadastro.

Assuntos da semana: o que aconteceu com AEK Atenas e Real Madrid?

O AEK Atenas chega a este jogo com uma vitória e quatro derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O único triunfo foi uma goleada por 5 a 0 sobre o Panetolikos na Superliga Grega. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Panathinaikos. Na Champions League, o AEK sofreu oito gols em dois jogos e marcou apenas quatro.

O Real Madrid vive uma realidade diferente: cinco vitórias em cinco jogos, 16 gols marcados e apenas oito sofridos. A vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander no último fim de semana foi a demonstração mais recente de sua força. Antes disso, o Madrid venceu o RB Leipzig por 4 a 1 na Champions League e derrotou o FC Barcelona por 2 a 1 no campeonato.

AEK

AEK - Sequência

SHK
D3-1
MCI
D5-1
PAT
V5-0
PAO
D3-1
PAO
D2-0
Gol marcado (sofrido)
8/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
17/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

AEK Atenas x Real Madrid: escalações

Prováveis escalações de AEK Athens x Real Madrid

4-4-2
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
Formação
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. RotaL. RotaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisA. RuedigerA. RuedigerI. KonateI. KonateA. CarrerasA. CarrerasD. DumfriesD. DumfriesVinicius JuniorVinicius JuniorB. DiazB. DiazE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
AEK Athens

Time titular

Real Madrid

Técnico

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

AEK Atenas x Real Madrid: momento das equipes

AEK

AEK - Sequência

SHK
D3-1
MCI
D5-1
PAT
V5-0
PAO
D3-1
PAO
D2-0
Gol marcado (sofrido)
8/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
17/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

AEK Atenas x Real Madrid: histórico de confrontos diretos

Confrontos

AEK AthensEmpateReal Madrid
0
2
0
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
2
FJ
Liga dos Campeões
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

AEK Atenas x Real Madrid: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
V
D
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
7
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4220125+78
V
E
E
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
10
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Inter de MilãoInter de MilãoINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
E
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
22
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
411245-14
D
E
V
D
23
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
27
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Classificação às quartas de final

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