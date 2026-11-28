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Carlos de Pablo, advogado especializado em direito esportivo, afirmou que o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, poderia ter rescindido unilateralmente seu contrato com o clube espanhol para se transferir para o Barcelona.

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A informação é do jornal espanhol Sport, que destacou uma análise jurídica feita por De Pablo sobre a antiga crise envolvendo Álvarez, sob uma perspectiva diferente, centrada nos direitos do jogador como um trabalhador que tem o direito de tomar decisões sobre o próprio futuro profissional.

Segundo o Sport, “costuma-se dizer que o tempo cura todas as feridas, mas será que isso vale para todos os casos? A passagem dos meses não só ajudou a acalmar o embate entre Atlético de Madrid e Barcelona por Julián Álvarez, como também deu a impressão de que nada aconteceu”.

Hansi Flick e a torcida do Barcelona encontraram em Raphinha o camisa 9 de que o time tanto precisava, papel que poderia ter sido ocupado por Álvarez, entre outros jogadores. Já o atacante argentino permaneceu na capital espanhola e não deixou Madri.

As relações institucionais entre os dois clubes voltaram ao normal e a guerra na imprensa entre eles chegou ao fim, enquanto Álvarez tenta recuperar seu melhor nível em campo, embora ainda não tenha reconstruído totalmente sua relação com a torcida do Atlético de Madrid.

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A recente melhora no desempenho do jogador não apagou as marcas deixadas por um verão extremamente turbulento. Os dirigentes dos dois clubes parecem ter superado as divergências e virado a página, enquanto o atacante argentino segue arcando com as consequências do que aconteceu.

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Álvarez é um trabalhador como qualquer outro

É justamente nesse ponto que Carlos de Pablo, advogado especializado em direito do trabalho, direitos humanos e direito esportivo, concentra sua análise da crise. Ele aborda o caso por um ângulo diferente: o de enxergar Álvarez como um trabalhador com direitos que, na sua avaliação, não foram devidamente respeitados.

De Pablo considera que há muitos detalhes que merecem ser discutidos, mas sabe bem qual é o ponto de partida: “Sempre defendi e continuarei defendendo as pessoas trabalhadoras”.

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A partir dessa convicção, o advogado propõe inverter a ordem da narrativa e começar pelo fim, como fazem “muitos grandes diretores de cinema”.

Para De Pablo, esse fim é o último encontro entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Riyadh Air Metropolitano. “As diretorias dos dois clubes, que durante meses se atacaram pela imprensa e em todas as ocasiões em que se encontravam por causa do caso Julián Álvarez, apareceram juntas naquele dia, depois de resolverem suas diferenças e normalizarem as relações, e organizaram um almoço entre as diretorias, como se nada tivesse acontecido”, explicou.

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O advogado, no entanto, avalia que a imagem passada pelos dirigentes contrastava totalmente com a situação do jogador: “A partida começou, fomos para o gramado e encontramos um Julián Álvarez em outro estado. Qualquer pessoa que conheça as fases pelas quais passam os trabalhadores em casos de assédio psicológico, pressão e estresse consegue perceber que essa pessoa não está bem”.

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“Há uma vítima em todo este caso”

De Pablo acredita que essas circunstâncias também se refletiram no desempenho do “Aranha” em campo: “Na verdade, todos concordam, do ponto de vista profissional, que ele não fez uma boa partida e que seu nível foi ruim”.

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O advogado expõe com clareza sua leitura do cenário: “Ao fim deste caso, temos duas diretorias de clubes, ou duas diretorias de empresas, que voltaram a se entender e normalizaram suas relações, enquanto temos um trabalhador que continua sofrendo e passa por uma situação extremamente complicada nos planos pessoal e profissional”.

Daí ele chega à sua primeira conclusão, com uma crítica clara aos dois clubes: “Há uma vítima em todo este caso, e há duas instituições que provocaram a existência dessa vítima”.

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O direito do jogador de escolher seu destino

A análise de De Pablo parte de um princípio fundamental: Julián Álvarez é, antes de tudo, um trabalhador e, portanto, deve ter a capacidade de tomar as decisões sobre seu futuro profissional.

“É ele quem decide e quem é responsável por definir como sua carreira vai se desenvolver, evoluir e qual rumo vai tomar, e não outras partes”, afirmou o advogado.

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Nesse contexto, De Pablo garante que o atacante argentino tinha o direito de rescindir unilateralmente seu contrato com o Atlético de Madrid, ainda que essa decisão viesse a gerar depois a obrigação de indenizar financeiramente o clube pelos possíveis prejuízos sofridos.

Segundo ele, a indenização poderia abranger “o dano efetivo ou os lucros cessantes”, de acordo com a natureza dos prejuízos decorrentes da rescisão do contrato.

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Uma multa rescisória abusiva

Entre os pontos mais criticados pelo advogado está a multa rescisória de 500 milhões de euros prevista no contrato do jogador com o Atlético de Madrid.

De Pablo classificou a cláusula como “absolutamente desproporcional, totalmente injusta e completamente abusiva”, e considerou que, em caso de divergência sobre o valor devido ao Atlético de Madrid, caberia a um tribunal definir a indenização adequada.

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Ele também chamou a atenção para a postura do Real Madrid, que estabeleceu um preço para o jogador acima das avaliações em que o mercado de transferências se baseava naquele momento.

“As avaliações dos cinco sites especializados em definir os preços dos jogadores e os valores das transferências no mundo variavam entre 85 e 120 milhões de euros, mas o Real Madrid fez uma oferta pública de 150 milhões de euros e, com isso, elevou o valor da transferência de Julián Álvarez”, disse De Pablo.

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O argumento do advogado não se limita ao direito do jogador de deixar o clube. Ele também sustenta que “Julián Álvarez poderia ter rescindido o contrato de trabalho com base no artigo 50 do Estatuto dos Trabalhadores, por descumprimento das obrigações contratuais”.

De Pablo acredita que algumas atitudes do Atlético de Madrid podem ter causado uma “violação do direito ao trabalho e do direito à saúde do jogador”.

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O advogado citou declarações de dirigentes do clube: “O CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, e outros dirigentes do clube passaram todo esse período insistindo que Julián Álvarez, que disse que seu desejo era se transferir para o Barcelona, embora não tenha dito isso diretamente, apenas sugerido, nunca jogaria pelo Barcelona e também não jogaria pelo Real Madrid”.

Para Carlos de Pablo, esse tipo de postura contraria diretamente um princípio fundamental dos direitos dos trabalhadores: “O direito ao trabalho significa que é o trabalhador quem conduz sua vida profissional e toma as decisões sobre ela, e nenhum terceiro pode impor isso a ele”.