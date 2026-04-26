Advogado do presidente da federação italiana de árbitros, perplexo após investigação por fraude: “Nunca vi nada parecido”

O advogado de Gianluca Rocchi se pronunciou sobre a investigação em relação ao seu cliente. O diretor de assuntos arbitrais está sendo investigado por “cumplicidade em fraude esportiva” nas temporadas 2023/24 e 2024/25.

Antonio D’Avirro explicou à Ansa que não compreende a acusação. “Fala-se do envolvimento de várias pessoas, mas essas outras pessoas não são mencionadas em lugar algum. Nunca vi que a outra parte em um suposto acordo envolvendo fraude esportiva não fosse identificada.”

Segundo o Ministério Público, há uma colaboração com outras pessoas, mas a defesa de Rocchi não sabe quem estaria envolvido. “Estamos totalmente no escuro”, disse o advogado, que afirma com veemência que o Ministério Público italiano deve mencionar as outras partes envolvidas na acusação.

Rocchi reagiu no sábado com surpresa à investigação e negou seu envolvimento. “Estou convencido de que sempre agi corretamente e tenho total confiança na justiça.” O chefe dos árbitros se afastou imediatamente do cargo de responsável pela CAN, a comissão nacional de árbitros da Itália, e agora aguarda a data do interrogatório, marcada para 30 de abril.

Os jogos sobre os quais o promotor público Maurizio Ascione iniciou uma investigação são: Bologna x Inter em 20 de abril de 2025, a semifinal da Coppa Italia (Inter x AC Milan) em 23 de abril de 2025, Parma x Udinese em 1º de março de 2025 e Inter x Hellas Verona em 6 de janeiro de 2024.

Rocchi é acusado de ter interferido ativamente com o VAR Daniele Paterna. O Ministério Público acredita ter provas suficientes de que Paterna se virou para Rocchi, que teria batido várias vezes na janela enquanto os presentes na sala do VAR discutiam sobre uma possível penalidade a favor do Udinese.

Ele teria feito o mesmo durante a partida entre Inter e Hellas Verona, em janeiro de 2024, desta vez com o VAR Luigi Nasca. Antes do gol, Alessandro Bastoni deu uma cotovelada no jogador do Parma, Ondrej Duda, mas, curiosamente, isso não foi levado em conta. Segundo o promotor, Nasca omitiu isso deliberadamente, “em conluio com outros”.