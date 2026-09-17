O Real Madrid se prepara para disputar uma de suas partidas mais importantes na La Liga, quando visita o Atlético de Madrid, em um dérbi aguardado entre os dois grandes clubes.

Partidas como essa costumam determinar o rumo da temporada, pois não se trata apenas de três pontos, mas de um confronto contra um rival direto, que ou confirma a validade do trabalho realizado até agora ou levanta sérias dúvidas.

O jornal "AS" afirmou que o feito mais importante alcançado por José Mourinho, desde seu retorno ao Real Madrid, foi a unificação do time. Todos trabalham em uma mesma direção, algo que foi um dos maiores pontos fracos da temporada passada, e a partir dessa união o técnico busca resolver o que chamou, com inteligência, de "soluções fáceis".

Essa questão das "soluções fáceis" quase lhes custou pontos preciosos diante da Inter de Milão e do Elche, e, em certa medida, também diante do Rayo Vallecano.

A cidade de Valdebebas será palco, nestes dias, de um intenso debate interno, no âmbito dos preparativos para a partida contra o Atlético de Madrid, em que Mourinho se concentrará especialmente na necessidade de manter o controle das partidas que parecem ter resultados definidos, como aconteceu diante da Inter de Milão e do Elche.

Fica claro que o técnico não ficou satisfeito com a atuação do time no segundo tempo no estádio Martínez Valero, embora também esteja contente com a garra de seus jogadores no enfrentamento daquela partida. Ainda assim, há um reconhecimento interno de que existem aspectos que precisam ser resolvidos.

Mourinho explicou a questão desta forma na coletiva de imprensa que se seguiu à vitória agônica sobre o Elche: "O problema é claro. Partidas que parecem definidas, mas não estão. Temos três, quatro ou cinco chances de defini-las, mas não as aproveitamos. Depois parece que passamos da sensação de conforto para a perda de controle da partida. Bem, não sofremos gol, mas o jogo acabou. Não sei se essa é a palavra adequada, mas é algo parecido com relaxamento".

E Mourinho declarou: "Prefiro controlar as partidas, e não gosto de ceder nada. Não se trata de sofrer gols, mas de não ceder o controle das partidas. Às vezes podemos sofrer um gol fora de contexto, mas fora isso, diante do Elche, perdemos o controle da partida".

A tensão é garantida no dérbi de Madrid

Não há risco relevante de que isso se repita na partida de domingo no estádio Wanda Metropolitano, onde a tensão está garantida do primeiro ao último minuto, mas é como um alerta que o técnico quer deixar claro para o futuro.

Mourinho conseguiu, em tempo recorde, reverter o rumo de declínio que o time sofreu durante as duas últimas temporadas, e criou um time coeso. Suas mensagens tiveram ampla repercussão tanto no plano coletivo quanto no individual, e as palavras de todos os jogadores que elogiaram seu trabalho comprovam isso.

Diomande não demonstrou nenhum sinal de descontentamento durante esse período de transformação sob o comando do técnico, Bellingham apresenta o seu melhor nível futebolístico, Vinícius está mais comprometido do que nunca com o trabalho coletivo dentro de campo, Güler chegou ao auge do seu nível, Ceballos apresenta um bom desempenho e Huijsen recuperou seu espaço.

Mourinho tem credibilidade junto aos seus jogadores, e agora consertar essa situação que ele mesmo descreveu como "relaxamento" é uma prioridade para ele.