Adversário do Flamengo na Libertadores, LDU vem de quatro derrotas e defesa muito vazada

Time equatoriano vem de sequência negativa e média de três gols sofridos nos últimos jogos

De olho na confirmação da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo entra em campo diante da LDU de Quito, na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã precisando apenas de um empate. Para ajudar na missão, o time de Rogério Ceni pode ainda se apegar à péssima fase da equipe equatoriana, que vem de quatro derrotas seguidas.

Além da sequência negativa, a LDU apresenta uma grande fragilidade defensiva. O time de Pablo Repetto sofreu 12 gols nos últimos quatro jogos - em cada partida, a equipe foi vazada três vezes. Números que, inclusive, colocam o técnico na berlinda e levam uma derrota para o Flamengo como um provável fim da linha para o treinador.

Com quatro pontos em quatro jogos disputados, a LDU tem tarefa difícil pela frente. Para se classificar, os equatorianos precisam vencer o Flamengo e torcer para que o Vélez não ganhe do Unión La Calera, que jogam mais cedo também nesta quarta, para chegar com chances de classificação na última rodada.

Se vencer a LDU, o Flamengo já garante o primeiro lugar do Grupo G e pode chegar mais tranquilo para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca diante do Fluminense, no próximo sábado (22), no Maracanã. O duelo de hoje também é mais uma oportunidade para que a equipe mostre evolução no setor defensivo, considerado o grande calcanhar de Aquiles nesse início de temporada 2021.

Para se ter uma ideia, o Flamengo foi vazado em todos os quatro jogos na Copa Libertadores até aqui. Sob o comando de Rogério Ceni nesta temporada, o Rubro-Negro disputou 13 jogos não sofreu gols em apenas dois: contra o Bangu e o Volta Redonda, ambos pelo Estadual.

No total, o Flamengo já sofreu 18 gols nesta temporada e precisa sofrer, em média, apenas 2,8 chutes em uma partida para ter sua meta vazada. Sem Rodrigo Caio, poupado, Ceni vive o dilema de repetir a zaga nesta quarta-feira, com Arão e Bruno Viana ou voltar a dar oportunidades a Gustavo Henrique.