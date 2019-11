Adversário do Fla na estreia vive crise e jogadores 'assumindo' direção

San José de Oruro, primeiro adversário do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, passa por sérios problemas na parte administrativa

Jogadores do elenco principal do San José, da , assumiram a diretoria do clube na tentativa de salvar a instituição esportiva, após a renúncia de Carlos García à presidência depois de quatro dias no comando.

A situação do San José piorou sem orientação na diretoria. Cientes do momento atual da equipe, sócios e jogadores do San José se uniram e confirmaram que vão trabalhar juntos até o final do ano na parte administrativa do time.

Garcia permaneceu sob o comando do clube por quatro dias e, de acordo com os atletas, não cumpriu a promessa de pagar 212.165 dólares em salários atrasados à equipe com prazo final para a última quarta-feira (20). Ao todo, as dívidas do clube chegam a dois milhões de dólares, de acordo com a ATB Digital.

Em terceiro lugar no , o San José, adversário do na estreia da Libertadores soma chances claras de alcançar vaga a próxima edição da competição. Na busca por uma vaga à Libertadores 2020, o feito renderia futuramente prêmios ao elenco, o que ajudaria a pagar, ao menos, os salários.