Adversário do Brasil, Peru tem números ligeiramente melhores sem Paolo Guerrero

Seleção peruana entrará em campo sem o centroavante que pertence ao Internacional. Equipe costuma render mais sem o atacante de 35 anos

O enfrentará o à 00h desta quarta-feira (11) em partida amistosa. Paolo Guerrero, maior ídolo do futebol no país, não estará em campo. Ele se ausentou da convocação para jogar a pelo . Mas, afinal, será bom ou ruim não ter o centroavante no jogo com o time de Tite?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A Goal fez um levantamento dos números da seleção peruana desde a primeira convocação de Paolo Guerrero, ocorrida ainda em 2004. Por incrível que pareça, a equipe rende mais sem a presença do atleta de 35 anos.

O jogador disputou 44 partidas com a camiseta de seu país nos últimos 15 anos. A equipe obteve 18 vitórias, 12 empates e foi derrotada em 14 oportunidades. O aproveitamento é de 40,91% com o atleta em campo. O time marcou 55 gols e sofreu 51 com o craque em campo.

Sem o atacante em campo, o time rende mais. O percentual de vitórias é de 47,06%. Porém, foram disputados menos jogos na ocasião. São 17 partidas, com oito vitórias, dois empates e sete derrotas. A equipe marcou 27 gols e sofreu 19 no período.

Qual o retrospecto de Paolo Guerrero contra o Brasil?

Mais artigos abaixo

Paolo Guerrero enfrentou a seleção brasileira, rival do time peruano na madrugada desta quarta-feira (11), em sete oportunidades, sendo quatro pela e três pelas para a . No confronto, o craque só obteve uma vitória. Ainda houve um empate e cinco derrotas.

O dono da camisa 9 só deixou a sua marca na derrota por 3 a 1 na final da , no Maracanã.