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Não foi uma vitória qualquer, mas uma verdadeira demonstração de força e uma declaração de guerra futebolística antes do confronto histórico. A poucos dias de receber o Barcelona pela Champions League, o Sabah, do Azerbaijão, fez uma exibição ofensiva arrasadora e atropelou o Sumgayit por 5 a 1, em casa, mantendo a liderança do Campeonato Azerbaijano e mandando um duro recado ao gigante catalão.

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Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a visita histórica do Barcelona a Baku na próxima quarta-feira, pela fase de grupos da Champions League, exige uma preparação especial por parte do Sabah, o anfitrião, a começar por um longo período de descanso. Os líderes do Campeonato Azerbaijano anteciparam para sexta-feira o jogo em casa contra o Sumgayit e conquistaram uma vitória esmagadora no Estádio Mehdi Huseynzade.

Desde o apito inicial, o Sabah impôs domínio total sobre a partida e não deu ao adversário nenhuma chance de reação. A superioridade se traduziu em cinco gols, que fizeram o gol de Cédric Badolo, aos 30 minutos, parecer um detalhe secundário para os donos da casa.

Os gols do Sabah foram marcados por Zander Sibferina, aos 21 minutos, Ivan Lepinjica, aos 42, Tymoteusz Puchacz, aos 55, Aleksey Isayev, aos 66, e Khayal Aliyev, aos 75, em um festival de gols que confirmou o enorme poder ofensivo da equipe antes do duelo com o Barcelona.

A missão do Sumgayit ficou ainda mais difícil após a expulsão de Lucas Black, aos 30 minutos do primeiro tempo, pelo árbitro Elvin Bayramov. Com isso, a equipe jogou com dez homens durante a maior parte da partida e não conseguiu acompanhar o ritmo acelerado do Sabah.

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Com a vitória, o Sabah chegou ao sétimo triunfo em 11 jogos, com apenas uma derrota, e se manteve na liderança da tabela com 24 pontos, empatado com o Neftçi. A equipe marcou 27 gols e sofreu apenas sete, completando números de destaque para um clube que disputa a Champions League pela primeira vez.

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Após a vitória, o técnico do Sabah, Valdas Dambrauskas, deu declarações repletas de confiança e ambição: "Vamos tentar escrever uma daquelas histórias incríveis no jogo contra o Barcelona. A Champions League existe para ser aproveitada".

O treinador acrescentou que sua equipe não entrará em campo como vítima, mas como um time que quer fazer história e provar que o futebol não reconhece grandes nomes, e sim a garra e a luta dentro de campo.

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O Sabah deixará seu estádio, a "Bank Respublika Arena", com capacidade para 8.700 torcedores, e jogará no Estádio Olímpico de Baku, que comporta 68.700 espectadores, uma mudança que reflete a dimensão do evento histórico que aguarda o clube e sua torcida.

Para o Sabah, enfrentar o Barcelona não é apenas mais um jogo da fase de grupos, mas a oportunidade de uma vida para escrever uma história inesquecível e provar que este clube em ascensão é capaz de encarar os grandes, mesmo que o adversário seja um dos maiores clubes do mundo.

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Quanto ao Barcelona, o recado chegou de forma clara: o Sabah entra na partida com o moral elevado, embalado por uma goleada de cinco gols, pela liderança do campeonato, por um treinador que não tem medo de ninguém e por uma torcida que vai lotar o Estádio Olímpico, em busca de uma noite histórica que pode ficar na memória do futebol europeu por muitos anos.