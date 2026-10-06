Adversário do Ajax, o Getafe vai se reforçar com hexacampeão da Liga dos Campeões

Dani Carvajal provavelmente voltará em breve aos gramados espanhóis. O lateral-direito ficou sem contrato com o Real Madrid no último verão e ainda não tem um novo clube. Segundo o MARCA, isso deve mudar em breve.

O jornal espanhol escreveu nesta terça-feira que ele está em negociações com o Getafe. Nos últimos meses, Carvajal treinou individualmente e, segundo o diário, refletiu bastante sobre seu futuro.

O Getafe busca experiência com insistência. Por isso, o clube de Madri espera acertar o quanto antes com o defensor de 34 anos.

A operação ainda precisa ser definida em detalhes e tem no controle econômico de LaLiga seu maior obstáculo, já que o salário de Carvajal no Real Madrid era muito alto e o limite do Getafe é mínimo.

Próximas partidas AJX Eredivisie 15:00 NEC

Embora Carvajal esteja longe de receber o que ganhava em Madri, a operação ainda precisa receber o sinal verde de LaLiga.

Caso o Getafe consiga contratar Carvajal, ele poderá jogar ainda neste ano na Johan Cruijff ArenA. Em 17 de dezembro, está marcado o duelo da Conference League com o Ajax.

Carvajal disputou ao todo mais de 450 partidas pela equipe principal do Real Madrid. Ele foi quatro vezes campeão espanhol e em seis oportunidades ergueu a taça da Champions League.