Adversário de Jorge Jesus, Belenenses entra desfalcado por Covid e pode ter derrota histórica

Um fato curioso marcou a rodada do futebol português nesse sábado (27). Por conta de desfalques devido à Covid-19, o Belenenses entrou em campo apenas com nove titulares e sem nenhum atleta no banco de reservas. O adversário é o Benfica, de Jorge Jesus.

A Europa vive um novo surto da pandemia de Covid-19 e vê o quadro em todo o continente ficar cada vez mais complicado. O esporte não se isola disso e os reflexos já são claros.

Mais artigos abaixo

O Belenenses, por exemplo, contou com 17 desfalques entre jogadores e membros da comissão técnica. Esse grande números de infectados levou a essa situação, que tem gerado grande repercussão no Velho Continente.

O time das Torres de Belém contou com nove titulares, sendo que dois deles são goleiros.

A atitude da federação portuguesa de manter a partida independente do número de desfalques gerou muitas críticas na Europa. O português Bernardo Silva, do Manchester City, postou questionamentos em seu Twitter sobre a decisão do jogo acontecer.

O que é isto? Sou o único a não perceber o porquê do jogo não ter sido adiado? 🤦🏻‍♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) November 27, 2021

Ao fim do primeiro tempo, o Belenenses perdia por 7 a 0, com direito a três gols do artilheiro Darwin Núñez. Uma goleada histórica é esperada para essa partida e é possível que medidas judiciais sejam tomadas para tentar reverter a realização do jogo.