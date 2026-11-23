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Adrien Rabiot consolidou sua posição como peça-chave do Milan de Ruben Amorim após uma atuação de destaque na goleada por 5 a 1 sobre o Frosinone. O francês alcançou um feito histórico em San Siro ao igualar um recorde de participações em gols que perdurava havia mais de duas décadas.

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Rabiot em grande fase iguala marca de Kaka

Na goleada de domingo sobre o Frosinone , Rabiot alcançou um feito notável ao participar de um gol em sua sétima partida consecutiva pela Serie A. Com essa sequência, tornou-se o primeiro meio-campista do Milan a participar de pelo menos um gol em sete jogos seguidos do campeonato desde que o lendário Kaka conseguiu o feito, em 2004. O francês esteve por toda parte em San Siro e foi o motor do meio-campo de Ruben Amorim. Em sua atuação, provocou um gol contra e deu uma assistência precisa para Goncalo Ramos, garantindo que o time da casa não diminuísse o ritmo.

Em entrevista à DAZN, o ex-jogador da Juventus atribuiu seu sucesso individual ao trabalho coletivo realizado nos treinos. "Nessas últimas partidas, quando estamos tão atentos, conseguimos fazer o que trabalhamos nos treinos. Todos estamos nos divertindo em campo. Hoje criamos muito e marcamos muitos gols. Precisamos fazer isso sempre", explicou o meio-campista.

Para o francês, a equipe vem antes da glória individual

A partida também evidenciou o entrosamento crescente entre Rabiot e os atacantes do Milan. Durante o jogo, houve uma conversa com Diego Moreira sobre a decisão de não chutar antes do primeiro gol, mas Rabiot insistiu que seu foco principal continua sendo o sucesso da equipe, acima da glória individual. Essa postura permitiu que o francês se tornasse uma referência tanto na criação quanto na finalização das jogadas do Milan.

Rabiot falou especificamente sobre suas decisões durante o jogo e sua preferência por criar jogadas. "Eu queria que [Christian] Pulisic marcasse, mas o defensor voltou rápido. É verdade que eu poderia ter chutado, mas sinto mais prazer em dar uma assistência do que em marcar. Mas dei a assistência depois", revelou.

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Elogios ao trabalho "incrível" de Ramos

Sua visão de jogo ficou evidente na assistência para o gol de Goncalo Ramos. Na comemoração, Rabiot imediatamente apontou para o atacante português, reconhecendo sua contribuição para a estrutura da equipe. O meio-campista francês tratou de rebater as críticas a Ramos, ressaltando que o valor do atacante nem sempre se reflete apenas no número de gols que marca.

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"Ele faz um ótimo trabalho. Nem todo mundo entende isso, mas ele faz um trabalho incrível. Quando chegamos à área e marcamos, também há mérito nosso. Ficamos felizes quando ele marca, até porque isso lhe dá confiança. É bom para nós e para ele, para todos", acrescentou Rabiot.

Amorim coloca Rabiot entre os melhores da Europa

Os números que comprovam o brilho de Rabiot não passaram despercebidos por seu treinador. Ruben Amorim fez uma avaliação elogiosa do jogador de 31 anos e recentemente o classificou como um dos melhores meio-campistas do continente. Desde que chegou para sua segunda temporada em Milão, Rabiot se transformou em um líder que concilia as exigências táticas do meio-campo com a criatividade necessária para superar as defesas resistentes da Serie A.

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"Obviamente, ele é um jogador que pode atuar como camisa 10, como meia-atacante. Também pode jogar como camisa 8 e um pouco mais recuado na armação, mesmo que não goste disso. Sem dúvida, é um dos melhores jogadores que já treinei e um dos melhores meio-campistas da Europa neste momento", observou Amorim.