Adriano Imperador: data de lançamento, onde assistir, elenco e mais sobre o documentário da Paramount

Nova produção original é contada em primeira pessoa pelo próprio ex-jogador, uma das lendas do futebol brasileiro

O Paramount+ irá lançar em seu serviço de streaming o documentário "Adriano Imperador", que narra a vida de um dos jogadores mais polêmicos do futebol brasileiro.

O documentário é dividido em três episódios e conta com a participação de pessoas próximas ao ex-jogador, que não costumava dar entrevistas com frequência durante sua carreira. A direção é de Susanna Lira, que também dirigiu a série de Casagrande no GloboPlay.

A produção é narrada pelo próprio Adriano, que revive suas conquistas, lutas pessoais, familiares e, acima de tudo, o amor que sempre sentiu pelas suas origens. A produção especial conta ainda com imagens raras do arquivo pessoal da família, que foram cedidas pelo próprio ex-atleta.

Pensando nisso, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre o documentário de Adriano Imperador.

Quando estreia o documentário de Adriano?

O Paramount+ anunciou a data de estreia para o dia 21 de julho. e, além disso, liberou o trailer oficial com as primeiras imagens da trama.

Onde assistir ao documentário?

O Paramount+, serviço de streaming, será a plataforma onde irá estrear o documentário. O serviço está disponível na internet por 19,90/mês, mas existe a possibilidade de ter acesso por 7 dias grátis.

Quem aparece no documentário?

Além do protagonista Adriano, Ronaldo Fenômeno, e os atletas Léo Moura e Petkovic gravaram seus depoimentos para o documentário.

Mas, em entrevista recente ao podcast "Podpah", o Imperador desconversou sobre o assunto e fez mistério, além de não mencionar nomes.

De talento inquestionável nos gramados, o ex-centroavante também ganhou destaque no noticiário fora do futebol por diversas polêmicas. Temas como conflito, fama, dinheiro, depressão, humildade, escândalos, carros, mulheres e futebol fizeram parte do universo do astro, e serão abordados nos episódios.

Com passagens por Flamengo, Inter de Milão, Fiorentina, Parma, São Paulo, Roma, Corinthians, Athletico-PR e Miami United, além de Seleção Brasileira, Adriano Imperador se aposentou em 2016 em decorrência de uma lesão no tendão de Aquiles. O atleta teve uma carreira brilhante, e na Seleção Brasileira, conquistou a Copa América de 2004 e disputou a Copa do Mundo em 2006. Adriano fez 207 gols em 430 jogos, e é apontado como um dos grandes atacantes brasileiros de sua geração.