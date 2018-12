Adriano e Seedorf confirmados como atrações do Jogo das Estrelas, promovido por Zico

Ex-jogadores confirmaram presença na 15ª edição do evento beneficente, que já teve mais de 32 mil ingressos vendidos

Mais dois ex-craques da bola, daqueles de talento indiscutível mundialmente, disseram "presente" ao chamado de Zico e estarão no Maracanã no próximo dia 27. Adriano Imperador e Seedorf, hoje técnico da seleção de Camarões, são mais duas estrelas que brilharão na 15ª edição do Jogo das Estrelas. Vai ser até difícil para o anfitrião escalar dois times no evento beneficente, tamanho o número de jogadores do mais alto nível, do presente e do passado.

Adriano e Seedorf se juntam a um grupo seleto que já conta com Paquetá, Gabigol, Everton Ribeiro, Elias, Maicon e Léo Moura, jogadores ainda em atividade, e a uma turma que, assim como eles, brilhou no futebol. São eles: Júnior, Adílio, Uri Geller, Jayme de Almeida, Mozer, Carlos Alberto Santos, Aldair, Luizinho, Márcio Santos, Alcindo, Djalminha, Zinho, Renato Gaúcho, Júlio César, Carlos Germano, Fernando Santos, Magrão, Alex Dias, Sávio, Aloísio Chulapa, Ronaldo Angelim e Petkovic.



Além do Jogo dos Artistas, aperitivo marcado para as 18h, haverá ainda um show que promete levantar o público presente meia hora antes do jogo principal, a ser realizado às 20h30. A atração musical deste ano será a australiana Iggy Azalea, a rapper feminina a permanecer mais tempo no topo da Billboard, com o single "Fancy", em 2014. Não à toa a procura por ingressos se intensificou.

Já foram vendidos mais de 32 mil bilhetes, que estão sendo vendidos no site oficial do evento (www.rap77.com/jogo-das-estrelas) e também nas bilheterias do Maracanã e nas lojas Espaço Rubro-Negro da Gávea e e do Shopping Nova América. O Setor Sul é o que tem cadeiras populares a R$ 30. O Norte custa R$ 40. Já os Setores Leste e Oeste estão a R$ 60 – todos eles com meia-entrada. Ainda estão à venda bilhetes de Maracanã Mais a R$ 260, com meia a R$ 170.

Além disso, em benefício da ONG Teto, que desenvolve moradias para comunidades precárias, o Jogo das Estrelas criou o “Passaporte Solidário”, limitado a 35 pessoas. Toda a receita obtida com esta venda será destinada à construção de casas pela Teto. Ao ajudar integralmente esta causa, o torcedor ainda terá direito a uma camisa oficial da partida, idêntica à utilizada pelo Zico, a um tour exclusivo por setores normalmente fechados ao público e ainda assistirá ao evento num camarote com buffet incluso.