Adriano diz que ainda não se aposentou e revela desejo de voltar a jogar no Brasil

Imperador ainda revelou que por pouco não defendeu o Manchester City

Adriano Imperador disse em entrevista exclusiva ao DAZN Itália que ainda não se aposentou e que poderia voltar a jogar profissionalmente em algum clube brasileiro.

“Estou bem agora no Brasil... No Rio, com a minha família e os meus amigos. Vivo uma vida normal. Eu não me aposentei do futebol, apenas escolhi fazer uma pausa agora. Se houver uma oportunidade de voltar a jogar, estarei lá, mas só no Brasil, porque não quero mais ficar longe da minha família. Agora tenho três filhos. No Brasil, eu voltaria a jogar”, declarou.

No início deste ano, Adriano chegou a treinar no Flamengo para tentar voltar a atuar, mas acabou desistindo. Em agosto, o Imperador foi visto no camarote do presidente do Corinthians, Andrés Snachez, em Itaquera, levantando especulações sobre um possível interesse alvinegro no jogador, que foi negado mais tarde pelo próprio clube.



(Foto: Getty Images)

Adriano também rasgou elogios a Mauro Icardi, da Inter de Milão, e falou sobre a sua boa relação com Massimo Moratti, dirigente do clube italiano.

"Icardi é um grande jogador e ainda é muito jovem. Eu e ele teríamos feito uma parceria incrível dentro de campo", afirmou.

“Agradeço a ele (Massimo Moratti) por tudo o que fez por mim”, completou.

Por fim, ao comentar sua relação com José Mourinho, Adriano também revelou que quase foi parar no Manchester City

“Quando ele chegou, eu estava indo para o Manchester City, mas ele me pediu para desistir. Ele queria me ver e falar comigo... Foi um treinador muito importante para mim. Naquela época, além do City, eu também fui procurado pelo Chelsea. Mas escolhi ficar na Inter. Alguns meses depois, foi o Real Madrid que me procurou, mas eu também não fui”, finalizou.