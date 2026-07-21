Segundo Fabrizio Romano, o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 gostaria de jogar pelo Real Madrid algum dia. “Rodri sonha em vestir a camisa do Real Madrid. Ele adoraria se transferir para o Real Madrid”, revelou o especialista na segunda-feira em seu canal no YouTube.

Romano explicou essas espetaculares intenções de transferência com base no passado de Rodri, para quem uma mudança para a capital espanhola significaria um retorno à sua antiga casa. Rodri passou pela base do Atlético de Madrid em sua juventude e jogou pelo rival do Real na temporada 2018/19. Em março, ele próprio já havia declarado em uma entrevista que “não se pode recusar tão facilmente” uma oferta do Real.

No entanto, segundo o jornalista italiano, uma transferência provavelmente só estaria em questão no próximo verão. “No momento, porém, a situação entre o Real Madrid e Rodri está bloqueada por causa do presidente do clube”, explicou Romano, referindo-se a Florentino Pérez, que ainda não estaria totalmente convencido quanto à contratação e é considerado o “principal obstáculo” para a transferência.

Isso, porém, poderia mudar no próximo ano, caso Rodri fique sem valor de transferência. Pelo que se sabe, o contrato do meio-campista estratégico com o Manchester City vai apenas até o final de junho de 2027. Enquanto isso, o City estaria se empenhando em esclarecer a situação já agora e renovar mais uma vez o contrato de longo prazo com o jogador de 30 anos. Segundo Romano, Rodri recebeu uma “oferta financeiramente muito significativa”.

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Não é só campeão mundial: a rica coleção de troféus de Rodri

Rodri joga em Manchester desde 2019, depois que o City pagou sua cláusula de rescisão no valor de 70 milhões de euros. Com a camisa dos Skyblues, ele conquistou, entre outros títulos, quatro vezes a Premier League, duas vezes a FA Cup e uma vez a Liga dos Campeões. No âmbito individual, ele foi agraciado com a Bola de Ouro em 2024. Já naquela época havia rumores de que ele poderia se transferir, justamente para o time que na época havia boicotado a entrega do prêmio a ele, como sucessor da dupla de meio-campistas de longa data Toni Kroos e Luka Modric.

No último domingo, ele também conquistou o título de campeão mundial com a Espanha contra a Argentina. Além disso, o craque foi eleito o melhor jogador do torneio. Dois anos antes, ele já havia conquistado o Campeonato Europeu com a seleção alemã na Alemanha.

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Olise também está na mira: quem o Real já contratou?

Em Madri, ele não é, no momento, a única estrela da Copa do Mundo que está sendo especulada. Michael Olise também é constantemente associado ao Real e, assim como Rodri, estaria sonhando com uma transferência. O ponta já teria comunicado suas intenções aos companheiros da seleção francesa. No Bayern de Munique, o desejo de transferência aparentemente ainda não foi formalizado.

Além dos rumores, os “Reais” já fecharam suas primeiras contratações. José Mourinho, que voltou ao banco de reservas no Santiago Bernabéu, poderá contar na próxima temporada com Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva, todos companheiros de Rodri na seleção campeã do mundo. Segundo relatos, Mou aparentemente também quer, a todo custo, mais um reforço para o meio-campo.







