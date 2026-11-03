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A Polícia de West Midlands confirmou que um garoto de 14 anos foi preso e libertado sob fiança após uma investigação sobre um delito contra a ordem pública durante a partida de sábado entre Coventry City e Sunderland, pela Premier League. O incidente envolveu uma suposta zombaria de Bradley Lowery, jovem torcedor do Sunderland que morreu tragicamente em 2017.

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Adolescente é solto sob fiança após vídeo ofensivo

Imagens que circularam na internet durante o fim de semana mostram um torcedor no setor da torcida mandante da Coventry Building Society Arena exibindo no celular uma foto de Bradley Lowery. Ele aparece apontando para a tela e sorrindo de forma debochada na direção dos torcedores visitantes do Sunderland durante a partida de sábado, que terminou em 3 a 1. Lowery, que enfrentou uma forma rara e agressiva de câncer infantil chamada neuroblastoma, morreu em 2017, aos seis anos.

Após a partida, um garoto de 14 anos se apresentou às autoridades no domingo. Na terça-feira, a Polícia de West Midlands confirmou a medida legal tomada em seguida: “Um adolescente preso sob suspeita de cometer uma infração contra a ordem pública em Coventry foi solto sob fiança, sujeito a condições.”

“Meu coração dói”: Gemma Lowery se pronuncia

Gemma, mãe de Bradley, divulgou uma mensagem comovente por meio da Fundação Bradley Lowery, afirmando que seu “lindo menino” simplesmente “merece ser lembrado com amor, não com ódio”.

“Ver uma lembrança tão bonita ser usada de forma tão cruel realmente faz meu coração doer”, disse ela. “Somos uma família apaixonada por futebol e acompanhamos o Sunderland em casa e fora. Não tenho nada contra as provocações no futebol, mas zombar de uma criança que morreu de câncer certamente não é uma brincadeira, é?

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“Espero que o clube tome as medidas cabíveis e que a família do rapaz o ajude a entender o quanto suas atitudes foram dolorosas. Não quero que o ódio seja direcionado a ele, então, por favor, por favor, não façam isso. Quero apenas que ele aprenda com o que aconteceu.”

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Clubes e polícia se manifestam após indignação da comunidade

O episódio provocou uma reação imediata de repúdio na comunidade do futebol. A polícia agiu rapidamente para assegurar ao público que o caso estava sendo tratado com seriedade.

Em uma atualização divulgada no domingo, a Polícia de West Midlands declarou: “Entendemos a tristeza e a indignação que esse vídeo causou na comunidade e à família da vítima. Nossos policiais os mantêm informados sobre o andamento da investigação e trabalham em estreita colaboração com os dois clubes de futebol.”

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O Coventry City também se pronunciou sobre as imagens que se espalharam pelas redes sociais e deixou clara sua posição. O clube declarou: “O clube não tolera comportamentos ofensivos e entrará em contato com as autoridades competentes para definir as medidas cabíveis.”

Investigação prossegue enquanto clube avalia sanções

O adolescente permanece solto sob fiança, sujeito a condições não divulgadas, enquanto a Polícia de West Midlands conclui suas investigações. O Coventry City aguardará os resultados da investigação policial antes de decidir sobre eventuais proibições de entrada no estádio ou medidas disciplinares internas. A rápida resposta das autoridades e dos clubes evidencia a continuidade da política de tolerância zero a cânticos que fazem referência a tragédias e a comportamentos ofensivos nos estádios de futebol ingleses.