Alessandro Bastoni admitiu estar "em dívida com o povo italiano", depois de contribuir na noite de segunda-feira para a vitória da Itália sobre a Turquia por 4 a 1, em Bursa, pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa.

Bastoni, que voltou à escalação titular hoje após cumprir sua suspensão — decorrente da expulsão no chocante jogo contra a Bósnia, no qual fracassaram na repescagem classificatória para a Copa do Mundo —, torceu para que seu gol contra a Turquia ajudasse a tirá-los do "fundo do poço".

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Bastoni acrescentou à Rai Sport: "Era inevitável que minha mente voltasse àquela noite da repescagem. Estarei em dívida com o povo italiano ao longo dos próximos quatro anos. Quando enfrento situações difíceis, só busco sair delas de cabeça erguida e assumir minha responsabilidade".

Segundo o que noticiou o site Football Italia, o astro da Inter de Milão prosseguiu: "Passamos por momentos difíceis nos últimos anos, mas queremos nos reerguer".

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E continuou: "Tudo o que pedimos é um pouco de equilíbrio e paciência ao avaliar esta seleção, na qual há muitos jogadores jovens que querem aprender".

Bastoni acrescentou: "Acho que é uma questão de postura, porque não é fácil na Itália conviver com as redes sociais, quando você ouve todo tipo de coisa sendo dita a você. Por isso peço aos torcedores que dirijam as críticas aos mais velhos e mais experientes, e não aos jovens jogadores".

Bastoni encerrou sua fala dizendo: "Ainda somos um time jovem no geral, temos qualidade e queremos provar o que podemos fazer".

E alertou para a armadilha de sempre: "Não devemos nos empolgar demais agora, pois já fizemos isso após alguns sucessos no ano passado também, e depois aconteceu o que aconteceu. Mas é bom, ao menos, sentir alegria de vez em quando".