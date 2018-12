Admiração de De Jong por Messi repercute nas redes sociais

Aos 21 anos, a jovem revelação já destacou publicamente a admiração por Lionel Messi

Jogador do Ajax, Frenkie de Jong nunca escondeu a admiração por Lionel Messi. Em declarações recentes, o jovem atleta de 21 anos já revelou assistir vídeos dos lances de Messi no YouTube. Mas além do argentino, Jong também declarou admiração aos ex-companheiros de Messi no Barcelona Iniesta e Xavi.

Na última segunda-feira (10), o encontro entre Lionel Messi e Iniesta na Ciutat Esportiva Joan Gamper, centro de treinamento do Barça, movimentou as redes sociais após o Hermano postar uma foto ao lado do ex-jogador da equipe Catalã.

E entre as milhões de curtidas, o “like” mais comentado foi o de Frenkie de Jong, que conseguiu apreciar, novamente, os ídolos juntos.

Recentemente, o jogador do Ajax também interagiu com Ousmane Dembélé por meio das redes sociais. Na ocasião, Jong curtiu um comentário do francês em sua foto.