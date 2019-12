Adilson Batista já recusou o Botafogo e hoje precisa dele: o mundo dá voltas

Técnico não aceitou treinar o clube em 2011 e agora conta com "ajuda" do Alvinegro para permanecer na primeira divisão

O mundo dá voltas. Comandante do , Adilson Batista tem nesse domingo uma missão quase impossível: manter a na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time Celeste precisa bater o Palmeiras no Mineirão e contar com a "ajuda" de uma equipe que o próprio treinador recusou no passado: o .

Na 17ª posição do Brasileirão com 36 pontos, o Cruzeiro terá que fazer o seu dever de casa contra um time que ainda tem ambições dentro do campeonato, já que o luta para ficar com o vice-campeonato. Mas como não depende apenas de si, a Raposa precisa que o Botafogo vença o Ceará no Engenhão para se salvar.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar!

Mas qual a relação entre Adilson Batista e Botafogo?



(Foto: Edson Vara/ Lightpress/ Cruzeiro)



Em 2011, o Botafogo demitiu o técnico Joel Santana e viu em Adilson Batista o nome ideal para o cargo. No entanto, o treinador recusou a proposta do clube Alvinegro por conta de uma possível transferência para o futebol árabe, e também pela sua vontade de "dar um tempo" no futebol brasileiro após ter sido demitido de Corinthinas e .

Agora, em 2019, justamente o clube que Adilson Batista rejeitou pode ser a equipe que "salvará" a sua pele e, consequentemente, a do Cruzeiro.

Mais artigos abaixo

Vale lembrar que o Botafogo recebe o Ceará em um duelo que tem importância não apenas aos nordestinos, que querem fugir do Z-4, mas também para os cariocas, que ainda sonham com uma vaga na .

A última rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções e você acompanha as principais informações aqui na Goal.