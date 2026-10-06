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Renuka Odedra
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adidas revela edição especial da chuteira Predator de David Beckham inspirada no famoso gol da Inglaterra em 2001

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BOOTS
D. Beckham
Inglaterra

O logo Trefoil está de volta na língua da Predator.

A adidas revelou oficialmente a David Beckham Predator, uma chuteira de edição especial que marca o 25º aniversário de um dos chutes mais icônicos da história do futebol. Cocriado ao lado de Beckham, o modelo assinatura de terceira geração homenageia sua inesquecível cobrança de falta aos 93 minutos contra a Grécia, em 6 de outubro de 2001.

Aquele gol dramático garantiu a vaga da Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2002, consolidando a reputação de Beckham como um jogador decisivo e definindo o legado da linha adidas Predator. O novo lançamento presta homenagem às chuteiras originais usadas naquela tarde lendária em Old Trafford, exibindo uma combinação de cores branca e vermelha que une a herança clássica do futebol a um acabamento sofisticado.

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Uma característica marcante do design é a inclusão do logo Trefoil da adidas, marcando apenas sua segunda aparição em uma chuteira Predator. Depois que o lançamento de edição especial de Beckham em 2024 se esgotou rapidamente, o Trefoil se tornou sinônimo de sua linha assinatura, criando uma ponte distinta entre o estilo adidas Originals e calçados de performance de elite.

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Buscando inspiração técnica no conceito adidas Predator Elite FT L-Tech, a chuteira combina o artesanato tradicional do couro com inovação moderna. O design traz uma parte dianteira premium em couro que oferece o toque macio e o conforto natural das chuteiras clássicas, mantendo o suporte leve esperado no jogo atual.

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Completando o visual está a icônica língua dobrável, finalizada em couro vermelho intenso e decorada com um logo Trefoil bordado. O motivo Trefoil se estende por toda a silhueta, com as Três Listras nas laterais interna e externa preenchidas com logos repetidos de forma sutil. Toques pessoais incluem a marca Beckham personalizada no calcanhar lateral, concluindo um design que faz a ponte entre a nostalgia e a engenharia moderna de chuteiras.

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