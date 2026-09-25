adidas revela edição especial da camisa da Argentina para o último jogo internacional de Lionel Messi

A adidas revelou oficialmente uma coleção histórica da Argentina para comemorar a carreira lendária de Lionel Messi pela seleção nacional. A linha é liderada por uma camisa de edição especial que a Argentina usará durante a aparição internacional final de Messi, em 6 de outubro.

Desenvolvida para marcar um momento decisivo na história do futebol, a camisa personalizada combina inovação de alto desempenho com profundas homenagens simbólicas tanto ao país quanto ao seu maior ícone.

adidas

O design da camisa tem como centro uma reinterpretação moderna do Sol de Maio, um dos símbolos nacionais mais icônicos da Argentina, que se estende pela parte da frente e de trás do tronco. A clássica paleta em azul-celeste e branco ganha destaque com detalhes premium em dourado no escudo da federação, nos acabamentos e na numeração dos jogadores, celebrando os troféus e as conquistas históricas que definiram a trajetória internacional de Messi.

Em uma rara marca de distinção, o tradicional logo de performance da adidas foi substituído pelo logotipo de assinatura pessoal de Messi. Um acabamento personalizado com o icônico número 10, emoldurado por ramos de louro e pelo Sol de Maio, completa o visual comemorativo.

adidas

Desenvolvida para as exigências do futebol de alto nível, a camisa incorpora a mais recente tecnologia CLIMACOOL+ da adidas. Produzido com mapeamento corporal em 3D e tecidos elásticos desenvolvidos especificamente, o uniforme otimiza a ventilação e o controle da umidade em condições de alta intensidade. Painéis perfurados com as três listras e zonas estratégicas de mesh foram integrados em toda a peça para maximizar o fluxo de ar e o conforto em campo.

adidas

Além do uniforme de jogo em si, a adidas está lançando uma cápsula completa Messi x Argentina para dar aos torcedores mais formas de celebrar esse legado. A coleção inclui uma linha pré-jogo com gráficos marcantes derivados da bandeira argentina. Essa linha casual traduz a linguagem de design para silhuetas de estilo de vida para o uso diário, além de shorts e meiões combinando em edição especial.

Compre: kit de edição especial adidas x Lionel Messi

O kit de edição especial adidas x Lionel Messi já está disponível para compra nas lojas da adidas, em varejistas selecionados e online na adidas.



