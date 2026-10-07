adidas lança coleção Manchester United SPZL F.C. com Berbatov, Mbeumo e Janssen

O Manchester United se uniu oficialmente à adidas para a mais recente edição do projeto SPZL F.C., lançando uma coleção cápsula exclusiva de outono/inverno 2026 que faz a ponte entre a herança dos dias de jogo e a moda das arquibancadas.

Após o sucesso dos lançamentos anteriores da SPZL F.C., esta nova coleção volta seu foco inteiramente para Old Trafford, buscando forte inspiração nas ricas subculturas da cidade, na música e na atmosfera inconfundível dos dias de jogo no noroeste da Inglaterra.

Para marcar o lançamento, a adidas e o United reuniram um trio icônico de rostos para liderar a campanha: o atual atacante do Manchester United Bryan Mbeumo, a defensora do time feminino Dominique Janssen e o lendário ex-centroavante Dimitar Berbatov.

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Fotografada tendo como pano de fundo o estádio do clube, a campanha captura o espírito autêntico dos torcedores do United ao longo de gerações, misturando talento moderno do futebol com a sofisticação nostálgica das arquibancadas.

No centro da cápsula está o tênis Manchester United SPZL F.C. SL83, uma silhueta clássica reimaginada e adaptada para a cena da cultura casual. A linha de roupas é liderada por uma chamativa camisa preta de manga curta adornada com as Três Listras em vermelho e branco e gráficos exclusivos da SPZL, ao lado de uma polo de manga longa, uma clássica jaqueta esportiva com zíper integral e uma calça esportiva combinando, desenvolvidas para a vida fora de campo.

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Com curadoria do fundador da adidas Spezial, Gary Aspden, a linha SPZL F.C. vem explorando continuamente a interseção entre esporte, estilo de vida e música desde sua estreia em 2024. Esta mais recente colaboração com o United reforça esse conceito, destacando como a cultura do futebol vai muito além dos noventa minutos em campo e chega ao estilo cotidiano dos torcedores que a vivem.

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Compre: coleção Manchester United x adidas SPZL F.C.

A coleção adidas SPZL F.C. x Manchester United FW26 já está disponível em quantidades limitadas. Os torcedores podem adquirir a cápsula diretamente pela adidas, pela loja online Manchester United Direct e presencialmente na Megastore de Old Trafford.



