O Eintracht Frankfurt mostrou a reação esperada e evitou, mais uma vez, uma crise na Bundesliga. Seis dias depois da goleada sofrida por 6 a 0 diante do RB Leipzig, a equipe do técnico Adi Hütter melhorou no segundo tempo, venceu o Colônia por 1 a 0 (0 a 0) e conquistou sua segunda vitória na temporada em um momento importante.

O jogador da seleção Younes Ebnoutalib (77') marcou o gol que trouxe um pouco de redenção, enquanto o Frankfurt terminou uma partida sem sofrer gols pela primeira vez nesta temporada. Na abertura da 6ª rodada, o Eintracht evitou cair ainda mais na direção da zona de rebaixamento e subiu para o meio da tabela antes do próximo teste difícil, contra o Borussia Dortmund, na semana que vem. No Colônia, o entusiasmo após a vitória no clássico da semana anterior perdeu um pouco de força.

Depois da dura derrota em Leipzig, o time de Hütter deveria "mostrar, na sexta-feira, uma postura que deixasse claro que vamos lutar e trabalhar duro até o fim", havia cobrado o austríaco. "Morder, arranhar e beliscar desde o primeiro minuto" foi a orientação do treinador. Para isso, ele voltou ao esquema 4-2-2-2 e fez três mudanças, mas nenhuma na defesa, que vinha mal. No ataque, Hütter escalou a dupla da seleção alemã formada por Jonathan Burkardt e Ebnoutalib. Can Uzun, entre outros, começou no banco e não entrou em campo. Foi um recado para a grande promessa do Eintracht, que até então havia começado todas as partidas como titular.

Era preciso incendiar o estádio, "não apenas porque os jogadores de nome estão lá", explicou Hütter à Sky sobre sua decisão. "No fim das contas, o desempenho que mostramos em campo também conta." Mario Götze começou no lugar de Uzun.

No Colônia, que, segundo Hütter, havia tomado gosto pela vitória após ganhar o clássico por 2 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach, começaram como titulares os heróis da semana anterior, com exceção do lesionado Ellyes Skhiri, ex-Frankfurt, e de Mikey Moore. Wagner havia dito que sua equipe podia e precisava tirar "muita coragem e muita autoconfiança" da vitória da semana anterior.

As duas equipes começaram muito motivadas, e os visitantes quase marcaram de imediato. Após um lançamento longo, Nnamdi Collins calculou mal a trajetória da bola, Bülter saiu livre e perdeu o primeiro duelo com o goleiro Noah Atubolu após 46 segundos. Na resposta, Ebnoutalib não acertou bem a bola em uma boa posição (3'). A agitação inicial, porém, esfriou rapidamente, e as duas equipes criaram pouco no ataque.

O Eintracht manteve o Colônia longe de sua área na maior parte do tempo, mas, de vez em quando, uma bola passava. Assim, Atubolu precisou defender novamente uma finalização de Bülter (32') após uma cobrança de falta. O Frankfurt mostrou apenas em parte a intensidade exigida por Hütter.

Praticamente no apito do intervalo, Said El Mala desperdiçou uma chance após uma jogada individual (45'+3). Depois, o Frankfurt voltou mais incisivo, e Ebnoutalib cabeceou para fora por pouco (49'). Os donos da casa mantiveram a pressão. Lilian Brassier (55') testou Schwäbe, e Chaibi (58') também cabeceou sem precisão. As demais tentativas não deram resultado até que o reserva Noel Aseko encontrou Ebnoutalib com um passe genial, e ele mandou a bola para o gol de perto.