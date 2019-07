Adeus silencioso: Romero deixa o Corinthians com marcas notáveis

Jogador e clube não chegaram a um acordo no fim da última temporada e não houve renovação contratual

Estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do (222 jogos), Ángel Romero encerrou a sua história no clube neste sábado (13), ainda sem se despedir de uma maneira oficial.

Sem disputar uma partida desde o ano passado, o paraguaio não chegou a um acordo com o Timão no fim da última temporada e não houve renovação contratual. De lá para cá, o jogador treinou normalmente ao lado de seus companheiros, mas não foi relacionado pelo técnico Fábio Carille uma única vez.

🥅 222 jogos



⚽ 38 gols (27 na Arena)



🧭 5 temporadas



🏆 Brasileirão 2015



🏆 Paulista 2017



🏆 Brasileirão 2017



🏆 Paulista 2018



Chegou ao fim a trajetória de um dos estrangeiros mais importantes do Corinthians.



Chegou ao fim a trajetória de um dos estrangeiros mais importantes do Corinthians.

Romero entrou para a história do clube. Definitivamente.

Contratado em 2014, Romero viveu altos e baixos com a camisa do Corinthians. No entanto, deixa o clube com marcas expressivas. Jogador fundamental na conquista do bicampeonato paulista em 2017 e 2018, ao todo o paguaio conquistou quatro títulos (Brasileirão de 2015 e 2017; e de 2017 e 2018).

Ele tem ainda 38 gols, sendo 27 deles dentro da Arena Corinthians, sendo o maior artilheiro do estádio desde sua inauguração, em 2014.

O Corinthians volta a campo neste domingo (14), contra o , às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Brasileirão.