Adeus, Nike? Corinthians estuda trocar fornecedora pela Adidas e torcida se divide

Nike-Centauro irrita o time paulista que estuda mudar de fornecedor depois de mais de 16 anos

Depois da transição Nike-Centauro, o está estudando uma mudança na fornecedora de materiais esportivos do clube, depois de mais de 16 anos.

Segundo o UOL, o está insatisfeito e acionou o departamento jurídico, alegando que a Nike não pode repassar o contrato com o clube para outra empresa.

A Nike é a fornecedora do Corinthians desde 2003 e, recentemente, um novo contrato válido até 2029 foi assinado.

Pela apuração da reportagem, a Adidas já procurou o clube paulista, que não descarta trocar de parceria.

Nas redes sociais a torcida corinthiana está bastante dividida em relação ao assunto. Muitos acreditam que está na hora de o clube mudar um pouco seus uniformes e que uma nova fornecedora ajudaria nisso, já outros acreditam que, depois de tanto tempo, marca e clube “dividem o mesmo DNA”.

tudo indica que corinthians vai romper com a nike e fechar com a adidas, na moral que notícia boa — 𝕽𝖊𝖙𝖎𝖆𝖓𝖔 (@N_Janfren) February 10, 2020

Não consigo imaginar o Corinthians sem a Nike. E vice-versa. Ambos têm o mesmo DNA. — ©️ (@adrianosato) February 10, 2020

Nike tá desde 2003 no Corinthians .. querem ficar até 2029.. já deu já vaza — ___manuel7 (@manuelsccp) February 10, 2020

prefiro a NIKE, Corinthians e Nike virou uma parceria de muito sucesso... — Rafael Delima (@Rafa_DelimaR9) February 10, 2020

As camisas mais feias da história do Corinthians foram todas com a nike. Impressionante a capacidade desses caras de fazerem merda na nossa camisa, eu apoio totalmente essa mudança. — Matheus ⚓️ (@TheusW1) February 10, 2020

Sim, total. Em termos de comunicação e marketing, as ideias de produtos e campanhas da Nike se sobressaem a Adidas no . É uma perda gigante se o Corinthians quebrar o contrato. A Nike é mais que uma fornecedora de material esportivo no Corinthians. É parceira do clube. — ©️ (@adrianosato) February 10, 2020

Nike não faz um uniforme descente pro Corinthians... Sai um bonito a cada 5 anos pô — Gustavo Felipe (@gustavomfelipe) February 10, 2020

Os torcedores acham que a Adidas faria algo diferente, é só ver os times da marca, são Uniformes bem mais padrão que os da Nike, e certeza que o Corinthians não teria nenhuma atenção mais "especial" — YK (@yan_kaique14) February 10, 2020

A Nike e a Centauro fecharam um contrato em que a loja de esporte comprou as operações da marca no Brasil pelos próximos 10 anos, com exclusividade do uso. A transação de R$ 900 milhões ainda depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

No Brasil, além do Corinthians, a Nike também fornece os uniformes do Red Bull .