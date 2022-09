Adeus a Silvio Lancellotti: relembre as histórias e a carreira do jornalista

O comunicador, que ajudou a popularizar as transmissões do Campeonato Italiano, tinha 77 anos

Morreu nesta terça-feira (13), vítima de complicações causadas por sequelas de um infarto, o jornalista Silvio Lancellotti. Referência da imprensa brasileira, especialmente quando o assunto era futebol internacional, Silvio foi muito mais do que um jornalista: formado em arquitetura, autor de dezenas de livros, especialista em gastronomia, inspiração para esquetes humorísticas e um exímio repórter. Acima de tudo, Silvio Lancellotti foi um mestre na arte de saber contar uma boa história.

Para quem acompanhou as transmissões do Campeonato Italiano no final dos anos 1980, quando o certame vivia seu auge, conheceu em Lancellotti não apenas um profundo conhecedor do futebol e da cultura geral italiana. O paulistano, com origens na região da Sicília, era uma espécie de Google antes da criação do Google. Nas transmissões, o também saudoso Luciano do Valle chegava a brincar que se algo acontecia até na Suécia, Silvio tomaria conhecimento e contaria esta história.

Nascido em 1944 no estado de São Paulo, Silvio Lancellotti chegou a trabalhar com arquitetura mas não tardou em buscar outras paixões. Dentro do jornalismo, encontrou uma das maiores: se comunicar. Mestre na escrita, entusiasta de palavras rebuscadas que utilizava e as explicava durante transmissões, Silvio também tinha lábia suficiente para não ficar preso no lado mais catedrático das coisas: conseguiu criar relações com nomes que vão de Baresi até mesmo a Diego Maradona.

Trabalhou em revistas como Vogue e jornais importantes, como Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo. Na televisão, seus comentários fizeram sucesso na época dourada do Campeonato Italiano transmitido por Gazeta, Manchete, Band e ESPN Brasil. Recentemente Silvio tinha uma coluna no site R7, utilizada em sua maioria para falar a respeito de sua amada Serie A – onde o amor pela Juventus talvez só não rivalizasse com o que sentia, no Brasil, pelo Corinthians.

Histórias e mais histórias

Além das divertidas aulas de português que recheavam os precisos comentários futebolísticos, prática que ajudou Lancellotti a ressuscitar expressões antigas que podiam servir de sinônimos para outras mais em moda (como “cotejo” sendo usado no lugar de “jogo” ou “partida”), as dicas gastronômicas e histórias espetaculares davam o tom e contribuíram para que a experiência de ver um jogo de futebol também se tornasse afável e prazerosa.

Em um dos episódios envolvendo Silvio Lancellotti, relembrado pelo próprio em entrevista recente à Folha de S.Paulo, o jornalista relembra a história de quando, durante a cobertura feita para a Copa do Mundo de 1990, na Itália, ele entrou clandestinamente em um helicóptero da força aérea italiana e saltou da aeronave com esta a metros de pousar no solo. Motivo? O piloto que manejava o helicóptero da força aérea não tinha autorização para pousar.

Acredite ou não, fato é que Lancellotti era dono de histórias espetaculares e espetaculosas, algumas verdadeiras e outras nem tanto.

O jornalista, que na hora de fazer o trabalho que a profissão lhe pedia como repórter era um completo dedicado à informação apurada, chegou a inspirar a criação de quadros humorísticos em sua homenagem.

Reprodução/Hermes e Renato

Um deles foi Silvio Lanchonete, no Casseta & Planeta, que brincava com o seu apurado conhecimento gastronômico. O mais conhecido, contudo, foi Milton Bollotti, criado pelo grupo de humor Hermes & Renato e que imitava todos os trejeitos de Lancellotti. Silvio, vale destacar, se divertia ao assistir tais quadros.

Aos 77 anos até este 13 de setembro de 2022, Silvio Lancelotti deixa esposas e filhos. E um vazio daqueles que só pode ser preenchido com a mais tenra lembrança: de histórias, dicas de culinária e muito mais.