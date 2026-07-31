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Hansi FlickGetty

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Ademi inicia sua trajetória no Barcelona: qual a situação de Hamza para o amistoso contra o Birmingham?

Birmingham x Barcelona
Birmingham
Barcelona
Amistosos de clubes
H. Abdelkarim
K. Adeyemi
England
Espanha
Egito
Alemanha

O segundo amistoso do Barça

O Barcelona disputa, na noite desta sexta-feira, seu segundo teste amistoso de preparação para a nova temporada, quando enfrenta o inglês Birmingham City no estádio St. Andrew's, em uma partida que marca a estreia do alemão Karim Adeyemi e a participação como titular do egípcio Hamza Abdel Karim.

Hansi Flick, treinador do Barcelona, escalou uma equipe titular que conta com Adeyemi, o novo reforço, ao lado de Hamza Abdel Karim, diante da equipe da segunda divisão inglesa (Championship) que almeja a subida à Premier League.

Adeyemi veste a camisa blaugrana pela primeira vez

Adeyemi, que se juntou ao Barcelona durante a janela de transferências de verão, fará sua primeira partida oficial com a camisa do clube catalão, em um passo que reflete a confiança de Flick nas qualidades do ponta alemão e sua importância dentro dos planos para a próxima temporada.

A comissão técnica espera que Adeyemi aproveite este amistoso para mostrar suas habilidades e se integrar rapidamente aos novos companheiros, especialmente porque as competições oficiais estão às portas.

Amistosos de clubes
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Hamza Abdel Karim segue brilhando

Por sua vez, o egípcio Hamza Abdel Karim segue confirmando sua forte presença nos planos de Flick, já que o treinador alemão lhe concedeu um lugar na escalação titular pela segunda partida consecutiva, em um sinal claro de que conta com o jovem jogador em seus planos futuros.

Hamza busca apresentar uma atuação destacada que reforce sua posição no time principal, especialmente diante da acirrada concorrência pelas vagas no ataque.

A escalação titular

Flick escalou o seguinte time: Szczesny no gol; Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre na defesa; Casadó, Marc Bernal no meio-campo; Adeyemi, Ibrahima Toncará (16 anos), Shane Kluivert; e Hamza Abdel Karim no ataque.

A lista de reservas conta com nomes de peso, entre eles Araújo, Cortés, Raphinha, Fermín e Pesquera, o que dá a Flick múltiplas opções para realizar substituições amplas durante a partida.

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