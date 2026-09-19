Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Adani cronaca rai
Traduzido por

Adani sobre o Tottenham de De Zerbi: "Os resultados não aparecem e as atuações muitas vezes são apagadas. Trabalhar, muito"

Tottenham

Lele Adani deu sua opinião sobre o momento muito difícil de De Zerbi no Tottenham ao responder a um usuário no X

O Tottenham de De Zerbi afunda: contra o Aston Villa chegou a terceira derrota em 5 partidas, os Spurs são o terceiro pior colocado com 2 pontos, mas Fulham e Coventry ainda precisam jogar. Lele Adani, amigo e grande apoiador de Roberto De Zerbi, analisou assim o momento negativo dos londrinos ao responder à pergunta de um usuário no X: "Pergunta educada e respeitosa, merecedora de uma resposta à altura. O trabalho que De Zerbi precisa fazer é grande e complexo, e acho que ele não conseguiu dar uma identidade. Os resultados não aparecem, mas as atuações muitas vezes são opacas e o time tem pouca fluidez. Trabalhar, muito."

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google