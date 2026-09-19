Adani sobre o Tottenham de De Zerbi: "Os resultados não aparecem e as atuações muitas vezes são apagadas. Trabalhar, muito"

O Tottenham de De Zerbi afunda: contra o Aston Villa chegou a terceira derrota em 5 partidas, os Spurs são o terceiro pior colocado com 2 pontos, mas Fulham e Coventry ainda precisam jogar. Lele Adani, amigo e grande apoiador de Roberto De Zerbi, analisou assim o momento negativo dos londrinos ao responder à pergunta de um usuário no X: "Pergunta educada e respeitosa, merecedora de uma resposta à altura. O trabalho que De Zerbi precisa fazer é grande e complexo, e acho que ele não conseguiu dar uma identidade. Os resultados não aparecem, mas as atuações muitas vezes são opacas e o time tem pouca fluidez. Trabalhar, muito."