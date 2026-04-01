AD: “Dois jogadores da seleção holandesa também garantiram sua vaga na Copa do Mundo após esta semana”

Segundo Maarten Wijffels, do Algemeen Dagblad, ficou bem claro na noite de terça-feira quais jogadores estão em boa forma em seus clubes e quais não estão. Donyell Malen e Jan Paul van Hecke são, segundo ele, bons exemplos desse primeiro grupo.

“Van Hecke simplesmente seguiu firme no Brighton”, escreve ele no AD. “No início de abril, ele somava 29 partidas na Premier League; está em forma e revigorado. Pronto para a tarefa gigantesca que é uma Copa do Mundo.” Wijffels, no entanto, também viu muitos jogadores decepcionarem.

“Por outro lado, também houve sinais de como as coisas funcionam: Stefan de Vrij, Xavi Simons, Mark Flekken e Denzel Dumfries jogam pouco em seus clubes, fazem parte de times que não estão indo bem ou ainda estão em fase de recuperação após lesões. Isso era visível neles.”

Em seguida, Wijffels faz uma análise cautelosa da seleção para a Copa do Mundo. Ele se concentra na linha do meio-campo, onde a disputa está acirrada. “Luciano Valente teve uma semana de treinos difícil. Ficou claro que a temporada do Feyenoord também teve um impacto nele.”

O meio-campista de Groningen pôde jogar quinze minutos contra o Equador na terça-feira. No amistoso contra a Noruega, ele ficou no banco durante os noventa minutos. “O próprio Valente também deve estar chateado com isso”, disse Wijffels.

“Digamos que sete meio-campistas vão para a Copa do Mundo; então, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders e Jerdy Schouten já estão garantidos. Quinten Timber e Teun Koopmeiners também estarão, após esta semana”, acrescenta ele.

Segundo Wijffels, isso significa que a Copa do Mundo pode estar em risco para Valente. “Timber joga semanalmente no Olympique de Marselha. Ele liderou a equipe no segundo tempo contra o Equador. Koopmeiners é multifuncional, experiente e um cobrador de pênaltis confiável, o que também é um fator importante de vista à Copa do Mundo.”

“No total, já são seis meio-campistas. A sétima vaga pode, portanto, ficar entre Kees Smit e Valente. Além disso, Kenneth Taylor, Guus Til e, possivelmente, até mesmo Marten de Roon também são opções. E sim, levar oito meio-campistas também é uma possibilidade, mas isso significa levar um zagueiro ou um atacante a menos.”