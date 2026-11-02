"Acusou-o de fingir, mas o ligamento cruzado desmentiu!": zombaria de Mourinho sobre Mantilla se volta contra ele

O Racing Santander recebeu um duro golpe com a confirmação da lesão de seu capitão Álvaro Mantilla, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, durante o confronto contra o Real Madrid no estádio El Sardinero, em uma partida cujas repercussões não se limitaram ao polêmico pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé, mas se estenderam à atitude de José Mourinho em relação ao defensor espanhol enquanto ele recebia atendimento dentro de campo.

Mantilla foi obrigado a deixar a partida durante o primeiro tempo, após sofrer uma forte lesão no joelho, antes que os exames médicos aos quais foi submetido na manhã de hoje revelassem sua gravidade e confirmassem a ruptura do ligamento cruzado anterior.

O Racing anunciou, por meio de seus canais oficiais, que o jogador passará por uma cirurgia nos próximos dias, afirmando ao mesmo tempo que seu papel dentro do elenco não será afetado por sua ausência dos gramados, por ser um dos líderes do vestiário e um dos elementos importantes do grupo durante a temporada 2026-2027.

Mas a lesão não foi o único foco de polêmica, depois que as imagens que circularam durante a partida mostraram Mourinho fazendo o famoso gesto de "pular na piscina", em um movimento amplamente interpretado como uma forma de pôr em dúvida a veracidade das dores de Mantilla e de sugerir que ele estaria fingindo a lesão ou exagerando em sua reação.

As críticas direcionadas ao treinador português se intensificaram depois que o capitão do Racing, momentos após aquele gesto, foi obrigado a deixar o gramado em decorrência de uma clara lesão no joelho, em meio a confirmações posteriores sobre a gravidade de seu quadro. Os críticos de Mourinho também destacaram que Mantilla não estava reclamando um pênalti nem protestando contra uma decisão da arbitragem, mas sim recebendo atendimento por causa de suas dores.

A atitude provocou uma onda de críticas nas redes sociais, já que seguidores a classificaram como inadequada e antidesportiva, considerando que pôr em dúvida o sofrimento de um jogador lesionado ultrapassou os limites da competição dentro de campo, especialmente depois que ficou clara a dimensão da lesão.

A cena trouxe de volta à memória situações polêmicas anteriores ligadas a Mourinho, entre elas o episódio em que colocou o dedo no olho de Tito Vilanova, então auxiliar técnico do Barcelona, além de sua famosa desavença com Lionel Messi em 2006, quando era treinador do Chelsea.

Em fevereiro daquele ano, e após a expulsão de Asier del Horno em razão de sua entrada violenta em Messi, que tinha 18 anos na época, Mourinho acusou o astro argentino de exagerar em sua reação e de tentar influenciar o árbitro para causar a expulsão do defensor espanhol, em um episódio associado na ocasião às críticas do treinador ao que considerou um "teatro" por parte do jogador.