O Parlamento Europeu continuou sua guerra acirrada contra o suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), devido aos recentes acontecimentos em torno da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
O período recente foi marcado por grande polêmica, depois que a FIFA decidiu suspender a suspensão automática do atacante americano Folarin Balogun, após o cartão vermelho que ele recebeu durante a partida contra a Bósnia nas oitavas de final.
Balugun participou da partida contra a Bélgica nas oitavas de final, apesar da objeção das federações belga e europeia de futebol, mas não conseguiu impedir a pesada derrota de sua seleção por 1 a 4.
De acordo com o site “The Athletic”, 72 membros do Parlamento Europeu se dirigiram aos presidentes de 27 federações nacionais afiliadas à União Europeia de Futebol (UEFA), exigindo que investigassem Infantino sobre o incidente.
Essa não foi a primeira iniciativa do Parlamento Europeu: em 29 de junho passado, 50 de seus membros se dirigiram à Federação Internacional de Futebol (FIFA) para solicitar uma investigação sobre Infantino devido à concessão do Prêmio da Paz da FIFA ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O Parlamento Europeu considera que Infantino violou o princípio da neutralidade política no qual se baseia a FIFA, especialmente depois que o próprio Trump admitiu ter entrado em contato com Infantino para rever a suspensão imposta a Balugon.
Vale lembrar que Infantino tentou se defender em mais de uma ocasião, afirmando que os órgãos da FIFA responsáveis pela análise dessas denúncias são totalmente independentes e negando qualquer interferência política nas decisões.