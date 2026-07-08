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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Acusou-o de favoritismo e exigiu que fosse investigado... O Parlamento Europeu continua sua batalha contra Infantino

Copa do Mundo
França x Marrocos
França
Marrocos
Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
França
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O presidente da Federação Internacional de Futebol tem gerado polêmica nos últimos tempos

O Parlamento Europeu continuou sua guerra acirrada contra o suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), devido aos recentes acontecimentos em torno da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O período recente foi marcado por grande polêmica, depois que a FIFA decidiu suspender a suspensão automática do atacante americano Folarin Balogun, após o cartão vermelho que ele recebeu durante a partida contra a Bósnia nas oitavas de final.

Balugun participou da partida contra a Bélgica nas oitavas de final, apesar da objeção das federações belga e europeia de futebol, mas não conseguiu impedir a pesada derrota de sua seleção por 1 a 4.

De acordo com o site “The Athletic”, 72 membros do Parlamento Europeu se dirigiram aos presidentes de 27 federações nacionais afiliadas à União Europeia de Futebol (UEFA), exigindo que investigassem Infantino sobre o incidente.

Essa não foi a primeira iniciativa do Parlamento Europeu: em 29 de junho passado, 50 de seus membros se dirigiram à Federação Internacional de Futebol (FIFA) para solicitar uma investigação sobre Infantino devido à concessão do Prêmio da Paz da FIFA ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O Parlamento Europeu considera que Infantino violou o princípio da neutralidade política no qual se baseia a FIFA, especialmente depois que o próprio Trump admitiu ter entrado em contato com Infantino para rever a suspensão imposta a Balugon.

Vale lembrar que Infantino tentou se defender em mais de uma ocasião, afirmando que os órgãos da FIFA responsáveis pela análise dessas denúncias são totalmente independentes e negando qualquer interferência política nas decisões.

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