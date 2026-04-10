Acusado de protegê-lo, ele parte à sua maneira... O amigo de Renard deixa o futebol saudita

Um dirigente da Federação Saudita de Futebol está prestes a deixar o cargo, pouco antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A fase final da Copa do Mundo de 2026 terá início no próximo dia 11 de junho, com a participação da seleção saudita pela sétima vez na história, estando ela no Grupo H ao lado das seleções da Espanha, Uruguai e Cabo Verde.

Exatamente dois meses antes do início da Copa do Mundo, o renomado jornalista Santi Ona confirmou que Nasser Larguet, diretor técnico da Federação Saudita de Futebol, pode deixar o cargo nos próximos meses.

Ouna explicou, através de sua conta oficial no site “X”, que alguns clubes franceses estão acompanhando a situação de Larguet com o objetivo de contratá-lo nos próximos meses.

Larguet assumiu o cargo de diretor técnico da Federação Saudita de Futebol em maio de 2022 e foi acusado de proteger o francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, e impedir sua demissão, devido à relação de amizade que os une.

Caso venha a se afastar, Larguet seguirá os passos de Renard, que deixou a seleção saudita em 2023, após receber uma proposta francesa também, mas da seleção feminina, mas não durou muito antes de retornar à liderança da “Verde” em 2024.