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O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, intensificou os atritos com seus jogadores antes do aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Nassr.

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O Al-Ahli recebe o rival Al-Nassr na próxima sexta-feira, no Estádio Alinma, em Jeddah, em partida adiada da nona rodada da Liga Roshn.

Segundo o jornal saudita "Okaz", o clima no Al-Ahli esteve pegando fogo nos últimos dias, pouco antes do clássico contra o Al-Nassr, por causa dos desentendimentos dos jogadores com Pusic.

O jornal revelou que a situação explodiu durante uma das sessões de treino dos últimos dias, quando alguns jogadores tiveram uma discussão acalorada com Pusic por não estarem convencidos de seus planos técnicos e táticos.

Os atletas manifestaram insatisfação com a insistência de Pusic em seu estilo de jogo e em suas convicções táticas, apesar de não terem dado certo no período recente, o que levou o treinador holandês a deixar o treino.

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E a situação não parou por aí. Os jogadores acusaram o técnico holandês de favorecer o meio-campista ucraniano Artem Bondarenko e de colocar todo o time a serviço dele, com o objetivo de provar que acertou em sua escolha, ainda que isso fosse às custas dos demais.

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Por causa dessas crises, o estado psicológico e moral de alguns jogadores foi afetado, de acordo com o jornal, já que eles passaram a se sentir marginalizados e a perder a confiança devido à forma como a comissão técnica os trata.

A torcida do Al-Ahli teme que esse ambiente afete a equipe no aguardado clássico contra o Al-Nassr, sobretudo porque a partida será decisiva para o retorno do Al-Ahli à briga pelo título da Liga Roshn.

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O Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, somados em 7 vitórias e 4 derrotas, a 9 pontos do líder Al-Hilal.

Por outro lado, o Al-Nassr está em terceiro lugar na classificação, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal, e atrás do vice-líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols.

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A torcida do Al-Ahli já havia lançado uma forte campanha nas redes sociais, intitulada "A saída de Pusic é a nossa exigência", pedindo a demissão do treinador holandês do cargo de técnico da equipe, diante dos resultados negativos que o time vem enfrentando atualmente.

A campanha ganhou ainda mais força nos últimos tempos, principalmente após a dura derrota sofrida pelo Al-Ahli para o Al-Shabab, por 6 a 1, na 12ª rodada da Liga Roshn Saudita.

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Algumas reportagens apontaram que o Al-Ahli deseja demitir Pusic nas próximas semanas, em razão dos resultados negativos da equipe, mas a questão financeira continua sendo o único obstáculo para concretizar a decisão.

Pusic assumiu o comando técnico do Al-Ahli em agosto passado, substituindo o alemão Matthias Jaissle, que saiu de forma inesperada para dirigir o Newcastle United.

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Desde que assumiu a equipe de Jeddah, Pusic comandou o time em 18 partidas, com 11 vitórias, dois empates e 5 derrotas.