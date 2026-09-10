Em uma longa postagem em seu perfil no Instagram, o ponta de 26 anos do Leeds United anunciou que, no futuro, não quer mais atuar pela seleção suíça. O motivo, porém, não seria de forma alguma a pouca minutagem, mas sim a confiança quebrada e promessas não cumpridas pelo técnico da seleção, Murat Yakin.

Principalmente durante a última Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, quando a equipe suíça avançou até as quartas de final e só foi eliminada ali pela então futura finalista Argentina, teria havido um tratamento com ele que ele não quer mais tolerar.

"Para mim, esse foi o período mais difícil da minha carreira até aqui. Depois de refletir bastante, decidi me aposentar da seleção suíça por tempo indeterminado. Essa decisão é extremamente difícil para mim, mas eu quero e preciso anunciá-la agora. Nunca houve nada maior para mim do que atuar pela Suíça", escreveu Okafor.

O jogador de 26 anos "também teria jogado com muito prazer pela Suíça no futuro e dado tudo pelo nosso país", mas isso "nas circunstâncias atuais" já não é mais possível para ele. "É importante para mim esclarecer uma coisa: essa decisão não tem nada a ver com minutos em campo." Também durante o torneio da Copa do Mundo, ele teria aceitado seu papel e sempre se "colocado a serviço da equipe. Foi uma grande honra estar na Copa do Mundo pelo meu país."

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Noah Okafor dispara contra Murat Yakin: "Aconteceram coisas que me atingiram profundamente"

Em seu comunicado, Okafor escreve que, após uma conversa com Yakin e uma forte temporada no Leeds, viajou para a Copa do Mundo com uma boa sensação e cheio de motivação. O que ele viveu lá, porém, o decepcionou ainda mais.

"Aconteceram coisas que me atingiram profundamente. A confiança foi ferida. Promessas não foram cumpridas. E, quando pude jogar contra a Argélia, até mesmo em pequenos erros, longe do nosso gol, reagiram de uma maneira que me atingiu profundamente", afirmou Okafor. Por isso, ele "pensou muito nas semanas seguintes" e tomou para si a decisão de que "sob o atual treinador, não quero mais jogar pela seleção".

Ainda assim, ele desejou apenas o melhor no futuro ao técnico da seleção, Yakin, e à equipe. O treinador da seleção suíça alcançou algo histórico, mas, ainda assim, sempre precisa haver respeito e confiança mútuos. "Não vejo essa base para os próximos anos", escreveu Okafor.

No torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, o jogador ofensivo entrou em campo apenas nos dezesseis avos de final contra a Argélia. Em todos os outros cinco jogos, ele ficou no banco durante todo o tempo.